Balkanlardan sağanak ve fırtına etkisi: 20 ilde sarı kodlu uyarı, zirai don riskine dikkat
Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre yurt genelinde geniş alanlı yağış sistemi etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında kuvvetli sağanak öne çıkarken, rüzgar ve zirai don riski aynı anda devreye giriyor. 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
Türkiye, çok bulutlu ve yağışlı bir sistemin etkisine giriyor. Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir hat boyunca sağanak beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli seviyeye ulaşacağı bildirildi. Aynı anda rüzgarın 60 km/saat hıza çıkması bekleniyor, iç kesimlerde sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. MGM 20 ile sarı kodlu uyarı verdi, zirai don riskine dikkat çekti.
ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ
Ülke genelinde bulutluluk artarken Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve batı illeri de sisteme dahil olurken, yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.
Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde yağış tipi değişiyor. Bu alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevreleri riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bu hat boyunca beklenen ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ULAŞACAK
Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli rüzgarlar etkili olacak. Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise güneyli rüzgarlar öne çıkıyor. Rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hızına ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 7 derece arasında gerileyecek.
ZİRAİ DON UYARISI VERİLDİ
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif don beklenirken, bu geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski oluşacak. Üretici ve çiftçiler başta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların Cumartesi gününe kadar beklenen zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
20 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji, kuvvetli sağanak, yer yer kar ve fırtına beklentisi nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu uyarı, hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebilecek riskler taşıdığına işaret ediyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Kar örtüsünün bulunduğu alanlarda ani erime kaynaklı risklere dikkat.
8 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
|Bölge
|Hava Durumu
|Beklenen Riskler / Uyarılar
|Şehirler ve Sıcaklıklar
|Marmara
|Parçalı, yer yer çok bulutlu; bazı illerde sağanak
|Kuvvetli rüzgar (40–60 km/saat)
|Çanakkale 18°C, Edirne 16°C, İstanbul 15°C, Sakarya 17°C
|Ege
|Parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|İç kesimlerde kuvvetli rüzgar
|Afyonkarahisar 14°C, İzmir 21°C, Manisa 19°C, Muğla 20°C
|Akdeniz
|Parçalı, çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Doğu kesimlerde yerel kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar
|Antalya 20°C, Burdur 19°C, Hatay 20°C, Adana 20°C
|İç Anadolu
|Parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak
|Sivas-Kayseri çevresinde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar
|Ankara 10°C, Çankırı 12°C, Eskişehir 11°C, Konya 19°C
|Batı Karadeniz
|Parçalı, çok bulutlu; aralıklı yağmur ve sağanak
|Kuvvetli rüzgar, yükseklerde karla karışık yağmur
|Bolu 8°C, Düzce 13°C, Kastamonu 10°C, Zonguldak 13°C
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı, çok bulutlu; sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
|Doğu kesimlerde kuvvetli yağış, çığ tehlikesi
|Amasya 13°C, Rize 13°C, Samsun 14°C, Trabzon 13°C
|Doğu Anadolu
|Parçalı, çok bulutlu; yağmur ve sağanak, yükseklerde kar
|Kuzeyde kuvvetli yağış, çığ tehlikesi
|Erzurum 9°C, Kars 10°C, Malatya 16°C, Van 10°C
|Güneydoğu Anadolu
|Parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Yerel sağanak ve gök gürültüsü
|Diyarbakır 17°C, Gaziantep 18°C, Siirt 16°C, Şanlıurfa 19°C