Balkanlardan sağanak ve fırtına etkisi: 20 ilde sarı kodlu uyarı, zirai don riskine dikkat

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre yurt genelinde geniş alanlı yağış sistemi etkili olacak. Özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında kuvvetli sağanak öne çıkarken, rüzgar ve zirai don riski aynı anda devreye giriyor. 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Türkiye, çok bulutlu ve yağışlı bir sistemin etkisine giriyor. Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir hat boyunca sağanak beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli seviyeye ulaşacağı bildirildi. Aynı anda rüzgarın 60 km/saat hıza çıkması bekleniyor, iç kesimlerde sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. MGM 20 ile sarı kodlu uyarı verdi, zirai don riskine dikkat çekti.

Yurt genelinde geniş alanlı yağış sistemi etkisini artırıyor. Birçok bölgede gün boyu aralıklarla sağanak geçişleri bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ

Ülke genelinde bulutluluk artarken Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve batı illeri de sisteme dahil olurken, yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde yağış tipi değişiyor. Bu alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

Yağışın şiddeti doğu illerinde belirgin şekilde artıyor. Kısa süreli ama etkili sağanaklar risk oluşturuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevreleri riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bu hat boyunca beklenen ani sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Rüzgar birçok bölgede kuvvetini artırıyor. Özellikle açık alanlarda hissedilir düzeyde etkili olacak.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE ULAŞACAK

Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli rüzgarlar etkili olacak. Akdeniz'in doğusu ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise güneyli rüzgarlar öne çıkıyor. Rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hızına ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 7 derece arasında gerileyecek.

Sıcaklık düşüşü tarımsal alanları doğrudan etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde don tehlikesi riskine dikkat.

ZİRAİ DON UYARISI VERİLDİ

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif don beklenirken, bu geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski oluşacak. Üretici ve çiftçiler başta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların Cumartesi gününe kadar beklenen zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Riskli hava koşulları nedeniyle çok sayıda il için uyarı yayımlandı. Yüksek kesimlerde kar örtüsü risk oluşturmaya devam ediyor. Eğimli arazilerde çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

20 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji, kuvvetli sağanak, yer yer kar ve fırtına beklentisi nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu uyarı, hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebilecek riskler taşıdığına işaret ediyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Kar örtüsünün bulunduğu alanlarda ani erime kaynaklı risklere dikkat.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek rakımlarda yağış tipi değişiyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

8 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU