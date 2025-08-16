Haberler Liste Haberleri Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!

Balıkesir'de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!

Son dakika… Balıkesir'de hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ilk verileri paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 11:46
Balıkesir’de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. AFAD depremle ilgili detayları, sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Balıkesir'de bir deprem daha! AFAD detayları duyurdu

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-16
Saat:11:21:43 TSİ
Enlem:39.15083 N
Boylam:28.18917 E
Derinlik:7.58 km

Balıkesir'de bir deprem daha! AFAD detayları duyurdu

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Balıkesir'de bir deprem daha! AFAD detayları duyurdu

16 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-08-16 11:28:23 39.14583 28.17139 7.3 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:24:52 39.26444 28.22556 7.49 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:23:36 39.28444 28.27472 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:21:43 39.15083 28.18917 7.58 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:14:59 39.18583 28.13833 5.84 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:07:29 39.25972 28.10417 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:06:21 39.24778 28.12361 10.43 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 11:01:53 39.19417 28.1875 10.87 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:54:11 39.20556 38.97472 7.0 ML 1.5 Hozat (Tunceli)
2025-08-16 10:46:06 39.23028 28.15611 5.13 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:45:09 39.14278 28.14556 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:40:06 39.18361 28.07306 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:35:57 39.20361 28.1925 8.29 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:33:46 39.19194 28.17278 5.02 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:25:18 39.21694 28.06611 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:19:53 39.24333 28.22389 7.1 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:17:52 39.15028 28.20861 5.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:05:45 39.18444 28.15667 9.02 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 10:01:39 39.17194 28.17389 5.77 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:55:46 39.15917 28.1775 6.92 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:49:28 39.21194 28.20083 11.61 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:48:45 37.23528 28.45972 6.97 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-08-16 09:46:53 39.14083 28.18722 5.34 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:46:30 37.20972 28.47611 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-08-16 09:37:41 39.24222 28.15722 14.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:34:55 39.14528 28.17111 6.32 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:30:37 39.19889 28.15389 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:22:45 39.24806 28.05028 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:20:42 39.20528 28.16111 9.45 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:19:52 39.24056 28.09333 7.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:10:57 39.16278 28.15583 5.04 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:06:27 39.21111 28.13833 8.78 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 09:01:27 39.56444 26.10611 11.56 ML 3.5 Ayvacık (Çanakkale)
2025-08-16 08:55:23 39.22111 28.0325 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:46:47 39.16917 28.155 6.95 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:28:15 39.21861 28.16444 9.1 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:25:23 39.25583 28.05111 8.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:22:03 39.25083 28.2775 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:17:55 39.26528 28.12222 8.1 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:12:31 39.15056 28.13694 7.38 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:10:28 39.22306 28.0875 8.79 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:04:47 39.23833 28.00528 10.66 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 08:02:47 39.2325 27.73083 9.77 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-08-16 08:01:17 39.20667 28.1675 9.96 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:53:28 39.2 28.13528 7.71 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:49:39 39.22028 28.26861 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:48:55 39.24139 28.98333 8.8 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-08-16 07:38:03 39.21694 28.17528 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:25:43 39.15556 28.19472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:24:23 39.19194 28.16833 7.03 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:23:36 39.21083 28.215 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:18:03 39.26417 28.125 8.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:15:43 39.24361 28.15972 12.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:13:39 39.2425 28.175 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:13:05 39.23528 28.14611 10.94 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:12:15 39.18444 28.16583 9.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:11:52 39.15611 28.15639 5.95 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:06:21 39.2675 28.09083 7.45 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:05:58 39.22944 28.05861 11.83 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:04:57 39.22333 28.11028 11.38 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:03:12 37.15444 28.43556 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-08-16 07:02:48 39.22167 28.11417 10.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:01:55 39.18778 28.12583 6.63 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 07:01:19 39.18361 28.17583 9.77 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:57:18 39.18389 28.165 6.98 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:56:11 37.12056 28.42667 6.91 ML 2.5 Ula (Muğla)
2025-08-16 06:54:39 39.19083 28.16444 6.98 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:50:20 39.20111 28.17111 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:48:58 39.17 28.13778 6.95 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:46:38 39.20778 28.14083 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:42:14 39.19222 28.20722 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:38:46 39.19694 28.12194 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:35:57 39.18917 28.08889 6.96 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:32:13 39.16028 28.36917 7.13 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:29:19 39.25972 28.10083 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:26:34 39.15667 28.19222 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:24:43 39.18111 28.14028 9.96 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:23:00 39.15278 28.19222 11.89 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:21:00 39.20389 28.055 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:15:24 39.08028 28.22389 7.0 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-08-16 06:13:14 39.13917 28.17611 7.03 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:05:50 39.22139 28.17611 6.99 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:04:25 39.21667 28.08389 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 06:01:28 39.21722 28.22333 8.11 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:59:54 39.15167 28.17639 7.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:48:06 39.1875 28.17028 7.02 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:43:03 39.17194 28.15278 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:41:02 39.17139 28.13361 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:39:32 39.21889 28.15056 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:35:32 39.19083 28.12139 6.96 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:32:39 39.1925 28.17 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:29:09 39.17639 28.19028 10.6 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:28:16 39.20528 28.08111 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:26:09 39.21694 28.19167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:24:58 39.20556 28.07528 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:24:28 39.22028 28.11083 7.05 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:23:10 38.13694 38.40139 7.85 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-16 05:22:35 39.19167 28.16889 7.16 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:22:05 39.19222 28.0925 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-16 05:20:46 39.31722 42.17528 7.0 ML 1.5 Karaçoban (Erzurum)

