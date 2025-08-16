Balıkesir’de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. AFAD depremle ilgili detayları, sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-16
Saat:11:21:43 TSİ
Enlem:39.15083 N
Boylam:28.18917 E
Derinlik:7.58 km
16 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
|2025-08-16 11:28:23
|39.14583
|28.17139
|7.3
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:24:52
|39.26444
|28.22556
|7.49
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:23:36
|39.28444
|28.27472
|7.0
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:21:43
|39.15083
|28.18917
|7.58
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:14:59
|39.18583
|28.13833
|5.84
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:07:29
|39.25972
|28.10417
|7.0
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:06:21
|39.24778
|28.12361
|10.43
|ML
|3.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 11:01:53
|39.19417
|28.1875
|10.87
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:54:11
|39.20556
|38.97472
|7.0
|ML
|1.5
|Hozat (Tunceli)
|2025-08-16 10:46:06
|39.23028
|28.15611
|5.13
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:45:09
|39.14278
|28.14556
|6.96
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:40:06
|39.18361
|28.07306
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:35:57
|39.20361
|28.1925
|8.29
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:33:46
|39.19194
|28.17278
|5.02
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:25:18
|39.21694
|28.06611
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:19:53
|39.24333
|28.22389
|7.1
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:17:52
|39.15028
|28.20861
|5.92
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:05:45
|39.18444
|28.15667
|9.02
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 10:01:39
|39.17194
|28.17389
|5.77
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:55:46
|39.15917
|28.1775
|6.92
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:49:28
|39.21194
|28.20083
|11.61
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:48:45
|37.23528
|28.45972
|6.97
|ML
|1.4
|Menteşe (Muğla)
|2025-08-16 09:46:53
|39.14083
|28.18722
|5.34
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:46:30
|37.20972
|28.47611
|7.0
|ML
|1.5
|Menteşe (Muğla)
|2025-08-16 09:37:41
|39.24222
|28.15722
|14.95
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:34:55
|39.14528
|28.17111
|6.32
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:30:37
|39.19889
|28.15389
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:22:45
|39.24806
|28.05028
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:20:42
|39.20528
|28.16111
|9.45
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:19:52
|39.24056
|28.09333
|7.01
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:10:57
|39.16278
|28.15583
|5.04
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:06:27
|39.21111
|28.13833
|8.78
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 09:01:27
|39.56444
|26.10611
|11.56
|ML
|3.5
|Ayvacık (Çanakkale)
|2025-08-16 08:55:23
|39.22111
|28.0325
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:46:47
|39.16917
|28.155
|6.95
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:28:15
|39.21861
|28.16444
|9.1
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:25:23
|39.25583
|28.05111
|8.09
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:22:03
|39.25083
|28.2775
|7.0
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:17:55
|39.26528
|28.12222
|8.1
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:12:31
|39.15056
|28.13694
|7.38
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:10:28
|39.22306
|28.0875
|8.79
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:04:47
|39.23833
|28.00528
|10.66
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 08:02:47
|39.2325
|27.73083
|9.77
|ML
|1.4
|Soma (Manisa)
|2025-08-16 08:01:17
|39.20667
|28.1675
|9.96
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:53:28
|39.2
|28.13528
|7.71
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:49:39
|39.22028
|28.26861
|6.99
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:48:55
|39.24139
|28.98333
|8.8
|ML
|1.8
|Simav (Kütahya)
|2025-08-16 07:38:03
|39.21694
|28.17528
|7.02
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:25:43
|39.15556
|28.19472
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:24:23
|39.19194
|28.16833
|7.03
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:23:36
|39.21083
|28.215
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:18:03
|39.26417
|28.125
|8.89
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:15:43
|39.24361
|28.15972
|12.09
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:13:39
|39.2425
|28.175
|7.0
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:13:05
|39.23528
|28.14611
|10.94
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:12:15
|39.18444
|28.16583
|9.05
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:11:52
|39.15611
|28.15639
|5.95
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:06:21
|39.2675
|28.09083
|7.45
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:05:58
|39.22944
|28.05861
|11.83
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:04:57
|39.22333
|28.11028
|11.38
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:03:12
|37.15444
|28.43556
|7.0
|ML
|1.3
|Menteşe (Muğla)
|2025-08-16 07:02:48
|39.22167
|28.11417
|10.53
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:01:55
|39.18778
|28.12583
|6.63
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 07:01:19
|39.18361
|28.17583
|9.77
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:57:18
|39.18389
|28.165
|6.98
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:56:11
|37.12056
|28.42667
|6.91
|ML
|2.5
|Ula (Muğla)
|2025-08-16 06:54:39
|39.19083
|28.16444
|6.98
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:50:20
|39.20111
|28.17111
|6.99
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:48:58
|39.17
|28.13778
|6.95
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:46:38
|39.20778
|28.14083
|6.99
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:42:14
|39.19222
|28.20722
|6.98
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:38:46
|39.19694
|28.12194
|6.99
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:35:57
|39.18917
|28.08889
|6.96
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:32:13
|39.16028
|28.36917
|7.13
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:29:19
|39.25972
|28.10083
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:26:34
|39.15667
|28.19222
|6.93
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:24:43
|39.18111
|28.14028
|9.96
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:23:00
|39.15278
|28.19222
|11.89
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:21:00
|39.20389
|28.055
|6.99
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:15:24
|39.08028
|28.22389
|7.0
|ML
|1.1
|Gördes (Manisa)
|2025-08-16 06:13:14
|39.13917
|28.17611
|7.03
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:05:50
|39.22139
|28.17611
|6.99
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:04:25
|39.21667
|28.08389
|6.99
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 06:01:28
|39.21722
|28.22333
|8.11
|ML
|2.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:59:54
|39.15167
|28.17639
|7.02
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:48:06
|39.1875
|28.17028
|7.02
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:43:03
|39.17194
|28.15278
|7.01
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:41:02
|39.17139
|28.13361
|6.98
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:39:32
|39.21889
|28.15056
|6.99
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:35:32
|39.19083
|28.12139
|6.96
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:32:39
|39.1925
|28.17
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:29:09
|39.17639
|28.19028
|10.6
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:28:16
|39.20528
|28.08111
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:26:09
|39.21694
|28.19167
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:24:58
|39.20556
|28.07528
|6.99
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:24:28
|39.22028
|28.11083
|7.05
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:23:10
|38.13694
|38.40139
|7.85
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-08-16 05:22:35
|39.19167
|28.16889
|7.16
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:22:05
|39.19222
|28.0925
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-08-16 05:20:46
|39.31722
|42.17528
|7.0
|ML
|1.5
|Karaçoban (Erzurum)