Balıkesir’de bir deprem daha! Deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? AFAD detayları duyurdu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.21'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. AFAD depremle ilgili detayları, sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Balıkesir'de bir deprem daha! AFAD detayları duyurdu (AA)

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-16

Saat:11:21:43 TSİ

Enlem:39.15083 N

Boylam:28.18917 E

Derinlik:7.58 km