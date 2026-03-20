Balıkesir Sındırgı’da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD detayları duyurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 14.07 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Mart 2026 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.52'de kaydedilen sarsıntı, bölge genelinde hissedildi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 14.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, enlem 39.25139 kuzey ve boylam 28.03472 doğu koordinatlarında gerçekleştiği bildirildi.
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
20 MART SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-20 08:02:01
|39.26028
|28.04917
|6.91
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 07:53:41
|39.25667
|28.04083
|11.2
|ML
|3.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 07:53:08
|39.25778
|28.03722
|5.66
|ML
|2.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 07:52:02
|39.25139
|28.03472
|14.07
|MW
|4.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 07:35:39
|38.73667
|42.06083
|10.65
|ML
|1.8
|Korkut (Muş)
|2026-03-20 07:23:05
|37.36639
|36.72278
|7.0
|ML
|1.2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2026-03-20 06:47:19
|36.15472
|26.97306
|16.33
|ML
|2.1
|Ege Denizi - [73.45 km] Datça (Muğla)
|2026-03-20 06:26:02
|39.23889
|28.9725
|7.38
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-20 06:24:53
|38.10889
|37.13333
|15.39
|ML
|1.1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2026-03-20 06:18:19
|39.24083
|28.96722
|14.49
|ML
|1.6
|Simav (Kütahya)
|2026-03-20 06:17:14
|39.16528
|28.2275
|7.12
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 06:16:27
|40.655
|35.37611
|6.99
|ML
|1.4
|Merzifon (Amasya)
|2026-03-20 06:14:32
|37.03778
|36.15778
|8.73
|ML
|1.8
|Toprakkale (Osmaniye)
|2026-03-20 05:55:49
|38.07083
|28.99167
|14.85
|ML
|2.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-20 05:44:51
|38.08667
|28.96694
|10.77
|ML
|1.5
|Buldan (Denizli)
|2026-03-20 05:22:24
|38.14111
|38.41917
|12.67
|ML
|1.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-03-20 05:19:45
|37.43444
|38.92028
|6.06
|ML
|1.6
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|2026-03-20 04:55:35
|38.07444
|28.98444
|13.71
|ML
|1.6
|Buldan (Denizli)
|2026-03-20 04:26:18
|38.06694
|28.99389
|7.02
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-20 04:16:09
|40.15972
|40.68722
|7.01
|ML
|0.8
|Merkez (Bayburt)
|2026-03-20 04:09:49
|38.13194
|38.49778
|7.0
|ML
|0.8
|Sincik (Adıyaman)
|2026-03-20 04:02:35
|37.93667
|27.635
|5.74
|ML
|1.6
|Germencik (Aydın)
|2026-03-20 04:00:15
|38.06889
|28.98111
|8.51
|ML
|2.4
|Buldan (Denizli)
|2026-03-20 03:37:38
|38.06917
|28.98944
|8.78
|ML
|1.5
|Güney (Denizli)
|2026-03-20 03:36:42
|37.31917
|35.92556
|7.05
|ML
|1.3
|Kadirli (Osmaniye)
|2026-03-20 03:33:13
|38.07056
|28.99139
|7.0
|ML
|1.2
|Güney (Denizli)
|2026-03-20 03:31:59
|39.94833
|39.82583
|7.0
|ML
|1.3
|Demirözü (Bayburt)
|2026-03-20 03:30:54
|39.27306
|27.64306
|7.0
|ML
|1.5
|Soma (Manisa)
|2026-03-20 03:23:35
|38.07278
|28.97917
|7.13
|ML
|3.3
|Buldan (Denizli)
|2026-03-20 03:20:41
|37.75444
|36.54111
|7.0
|ML
|0.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2026-03-20 03:04:04
|36.47
|28.59417
|7.2
|ML
|1.8
|Akdeniz - [28.87 km] Ortaca (Muğla)
|2026-03-20 02:59:08
|38.69083
|32.72444
|10.93
|ML
|1.1
|Cihanbeyli (Konya)
|2026-03-20 02:57:38
|39.33194
|27.67944
|10.99
|ML
|1.3
|Soma (Manisa)
|2026-03-20 02:48:13
|39.18361
|28.27389
|7.0
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 02:32:33
|39.20889
|28.15417
|9.12
|ML
|2.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 02:25:32
|38.75389
|40.28778
|7.0
|ML
|1.1
|Palu (Elazığ)
|2026-03-20 01:58:53
|40.61667
|36.77389
|12.93
|ML
|1.6
|Niksar (Tokat)
|2026-03-20 01:49:36
|36.90278
|29.22361
|7.22
|ML
|1.8
|Çameli (Denizli)
|2026-03-20 01:12:43
|39.05444
|40.42083
|6.38
|ML
|1.2
|Merkez (Bingöl)
|2026-03-20 01:12:35
|38.17472
|27.38194
|7.39
|ML
|1.8
|Torbalı (İzmir)
|2026-03-20 01:04:36
|37.97417
|32.45778
|9.21
|ML
|1.2
|Selçuklu (Konya)
|2026-03-20 00:55:22
|41.61333
|44.01111
|6.48
|ML
|1.6
|Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [77.67 km] Çıldır (Ardahan)
|2026-03-20 00:50:37
|37.67056
|29.3675
|7.01
|ML
|1.6
|Serinhisar (Denizli)
|2026-03-20 00:47:27
|35.95361
|34.33639
|6.99
|ML
|1.6
|Akdeniz - [50.87 km] Silifke (Mersin)
|2026-03-20 00:37:02
|39.20278
|28.10056
|6.52
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 00:28:43
|39.20806
|28.245
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-20 00:21:14
|40.0125
|42.6225
|7.01
|ML
|1.4
|Sarıkamış (Kars)
|2026-03-20 00:09:44
|39.24278
|28.14667
|7.12
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)