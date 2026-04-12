BAĞ-KUR mu, SSK mı? Ev hanımları dikkat: Emeklilikte başvuru şartları neler?
Çalışma hayatında aktif yer almayan ev kadınları için emeklilik artık daha ulaşılabilir hale geliyor. İsteğe bağlı sigorta sistemi sayesinde gelir elde etmeyen ya da evden çalışan kadınlar da belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyor. Üstelik gündemde olan yeni düzenleme ile primlerin bir kısmının devlet tarafından karşılanması planlanıyor.
Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Yıllardır ev eksenli üretim yapan, çocuk bakan ya da herhangi bir sigortalı işte çalışmayan milyonlarca kadını ilgilendiren "ev kadınlarına emeklilik" projesinde detaylar netleşti. Yeni düzenleme, sadece bir emeklilik hakkı değil, aynı zamanda devletin prim yüküne ortak olduğu güçlü bir sosyal destek mekanizması sunuyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK KAPISI
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, sigortalı bir işte çalışmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik hakkı elde edebiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden ya da "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
2026 yılı itibarıyla isteğe bağlı sigorta için ödenmesi gereken en düşük aylık prim tutarı 10.899,90 TL olarak uygulanıyor.
PRİMLER HANGİ STATÜDE SAYILIYOR?
İsteğe bağlı sigorta primlerinin değerlendirilmesi, ödeme dönemine göre değişiyor:
- Ekim 2008 öncesi ödenen primler, ilgili dönemdeki sigorta statüsüne göre (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sayılıyor.
- Ekim 2008 sonrası ödenen primler ise genel olarak Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor.
Bu kapsamda emeklilik için en az 5.400 gün prim ödenmesi gerekiyor. Emeklilik yaşı ise sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
DEVLET DESTEĞİ GELİRSE NE DEĞİŞECEK?
Gündemdeki düzenlemeye göre, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor.
Bu durumda:
- Toplam prim: 10.899,90 TL
- Devlet katkısı: 3.633,30 TL
- Ödenecek tutar: 7.266,60 TL
Bu destekle birlikte emeklilik daha düşük maliyetle mümkün hale gelebilecek.
MEMURLUKTAN AYRILANLAR DA YARARLANABİLİYOR
Daha önce kamuda görev yapmış kişiler de belirli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor.
Bunun için:
- En az 10 yıl memuriyet yapılmış olması
- Görevden kendi isteğiyle ayrılmış olmak
- Ayrılıktan sonra belirlenen süre içinde başvuru yapılması gerekiyor
Bu şartları sağlayanlar, Emekli Sandığı kapsamında emeklilik hakkını sürdürebiliyor.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖZEL DÜZENLEMELER
Ev işlerinde çalışanlar için de farklı uygulamalar bulunuyor:
- Ayda 10 günden az çalışanlar için günlük 22,02 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor.
- İsteyen çalışanlar, emeklilik için primlerini kendileri yatırabiliyor. Bu durumda aylık ödeme yaklaşık 11.065,05 TL oluyor.
Eksik günlerini tamamlayarak 30 güne çıkaranların primleri SSK (4A) kapsamında değerlendiriliyor.
İŞVERENLER İÇİN PRİM TUTARLARI
Evinde bakıcı, temizlik görevlisi gibi çalışan bulunduranlar için prim yükümlülükleri şu şekilde:
- 10 gün çalışma: 4.266,38 TL
- 30 gün çalışma: 12.799,13 TL
Düzenli ödeme yapanlara uygulanan 2 puanlık indirim ile bu tutarlar daha aşağı çekilebiliyor.
EVDE ÜRETİM YAPAN KADINLAR DA KAPSAMDA
Evde üretim yaparak satış gerçekleştiren ve esnaf muafiyetinden yararlanan kadınlar da isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. Bu kişiler için de aylık prim tutarı 10.899,90 TL seviyesinde.