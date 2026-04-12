BAĞ-KUR mu, SSK mı? Ev hanımları dikkat: Emeklilikte başvuru şartları neler?

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Yıllardır ev eksenli üretim yapan, çocuk bakan ya da herhangi bir sigortalı işte çalışmayan milyonlarca kadını ilgilendiren "ev kadınlarına emeklilik" projesinde detaylar netleşti. Yeni düzenleme, sadece bir emeklilik hakkı değil, aynı zamanda devletin prim yüküne ortak olduğu güçlü bir sosyal destek mekanizması sunuyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK KAPISI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, sigortalı bir işte çalışmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik hakkı elde edebiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden ya da "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.

2026 yılı itibarıyla isteğe bağlı sigorta için ödenmesi gereken en düşük aylık prim tutarı 10.899,90 TL olarak uygulanıyor.

PRİMLER HANGİ STATÜDE SAYILIYOR?

İsteğe bağlı sigorta primlerinin değerlendirilmesi, ödeme dönemine göre değişiyor:

Ekim 2008 öncesi ödenen primler, ilgili dönemdeki sigorta statüsüne göre (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sayılıyor.

Ekim 2008 sonrası ödenen primler ise genel olarak Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor.

Bu kapsamda emeklilik için en az 5.400 gün prim ödenmesi gerekiyor. Emeklilik yaşı ise sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.