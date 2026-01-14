atv’nin A.B.İ’si ekranları salladı! Reytinglerde 1 numara!

atv ekranlarının iddialı yapımı A.B.İ., güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla daha ilk günden büyük ses getirdi. Yayınlandığı Salı akşamı reytinglerde birinci sıraya yerleşen dizi, rakiplerine fark atarak sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

atv'nin A.B.İ'sinden reyting rekoru!

REYTİNGLERDE 1 NUMARA

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB grubunda %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci oldu.

İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ben onun oğluyum ama o benim babam değil!"

Ailesinden uzakta İzmir'de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü İçin İstanbul'a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan'dan Behram'la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı sonlandıramadı.

Kaynak: ATV

Sinan'ın Doğan'ı havaalanından almasıyla birlikte olaylar hız kazandı. Behram'ın adamlarının Sinan'ı tehdit etmesi üzerine Doğan, yaşananlara kayıtsız kalamayarak duruma müdahale etti ve adamları uzaklaştırdı.