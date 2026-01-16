atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayıp Sibel Bilimli ve birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Gökhan Ağbaba 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Sibel Bilimli'yi dolandırdığı ve tehdit ettiğine yönelik iddialara yanıt vermek üzere stüdyoya gelmişti. Yayının ardından anne Gülseren Bilimli ve aynı isme paralarını kaptırdığını ifade eden izleyiciler Gökhan Ağbaba'dan şikayetçi oldu. Gökhan Ağbaba bulunduğu adresten gözaltına alındı.

Derviş Barut'un kaybında ev arkadaşına yönelik şüpheler...

32 yaşındaki Derviş Barut, 23 Aralık gecesi Antalya Lara'dan kayıplara karıştı. Kardeşinin kaybını şüpheli bulan abla Arife Belyurt stüdyoya geldi. İddiaların odağındaki isim ise Derviş Barut'un arkadaşı Bilal Şevik idi.

Ferdi Özdemir cinayetindeki şüphe noktaları.

Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir'in eşiyle ilgili gelen iddialardan biri de Ümran'ın sanal oyun oynadığı sırada tanıştığı arkadaşından geldi. Ümran'ın kocasından boşandığını bildiğini ve kendisine 'kocam trafik kazasında öldü' dediğini anlattı.

İbrahim Kayaslan'ın ölümünde cinayet şüphesi. Eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve İzzet Sözer gözaltında...