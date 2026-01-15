atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Isparta'da aracı yakılmış, başı bedeninden ayrılmış halde bulunan Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin soruşturma derinleşirken, yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir'in dağdaki çadırda yalnız kalması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Kuaförlük yapan Halise Arı çarpıcı iddialarla Müge Anlı ekibine ulaştı. Ümran Özdemir'in çadırda kaldığı zamanlarda yanına bir kişinin geldiğini söyleyen Halise Arı, "Nihat isimli şahısla Ümran'ın gönül ilişkisi yaşadığı söylendi" dedi. Kocası ile tartışma çıkarıp "Nihat" isimli kişiyle görüştüğünü duyduğunu anlatan Halise Arı, "Ferdi ihanete uğradığını biliyordu" dedi.

Ümran Özdemir'in ihanet iddialarını duyduğunu söyleyen kuaför Halise Arı canlı yayına bağlandı. İhanet söylentilerini gözleriyle görmediğini ama "Nihat" ismini çok fazla duyduğunu söyleyen Halise Arı, Ferdi Özdemir cinayetinde faydalı olabilecek bilgiler paylaştı.

Denizli'de 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı canlı yayınında, kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bugün ki canlı yayında 4 şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından sorguların yapılacağı Buldan Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve sevgilisi olduğu öne sürülen İzzet Sözer, ifade vermek üzere Buldan Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gece saatlerine kadar devam eden sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.