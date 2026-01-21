atv canlı yayın: Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Ocak 2026 yeni bölüm izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ordu'da yaşayan 5 çocuk annesi 36 yaşındaki Sevim Atar'dan 4 Aralık'tan beri haber yok. Hastaneye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Sevim Atar ile ilgili günler sonra bir bilgi geldi. Yayına bağlanan bir izleyici Sevim Atar'ın Sakarya'da "Ahmet" adındaki kişinin yanında olduğunu söyledi. Komşularının Sevim Atar'ı kimse görmesin diye bir aydır evden dışarı çıkartmadıklarını söyleyen izleyici, Müge Anlı'ya önemli bilgiler verdi.

66 yaşındaki Süleyman Çelik, evlilik vaadiyle 350 Bin TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. "İkinci baharımı yaşamak istedim" diyen Süleyman Çelik, 3 günlük tanıdığı Ünzile Hanım'ın kendisini dolandırdığını söyledi. Süleyman Çelik'in söylediğine göre müstakbel hayat arkadaşının bu evlilik için maddi beklentileri vardı ama tanışmanın sonu Süleyman Çelik'in mağduriyetiyle bitti.

Denizli'de 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Kayaslan dosyasında önemli detaylar ortaya çıkıyor. Canlı yayında Ferdi Özdemir'in Recep Altınay'ın telefon konuşması ortaya çıktı. Ferdi Özdemir'in Recep Altınay ile bir husumeti olduğu konuşulurken, yıllardır süren bu husumetin sebebi konuşuldu.

Ferdi Özdemir ile Bayram Us arasındaki husumetin ardından Bayram Bey'in patronunun iletişime geçtiği Muhammet Ali Akdağ geçmişte yaşanan bir kız kaçırma olayından bahsetti. Bahsi geçen olayla ilgili Ferdi Özdemir ile define meselesi yüzünden sorun yaşadığı söylenen Umut Seçkin, Müge Anlı ekibine konuştu. Ferdi'nin kardeşinin Bayram Us'un akrabasını kaçırmaya çalıştığını söyleyen Umut Seçkin, "Eğer bu konuyla ilgili cinayet işlendiyse araştırılsın" dedi.

Yaklaşık 1 aydır hiçbir haber alınamayan Derviş Barut'un patronu Erhan Reçber, Müge Anlı ekibine konuştu. Anlattığına göre 32 yaşındaki adam ve oda arkadaşı kendisinden borç para istemişlerdi. Derviş Barut'un paraya ihtiyacı olduğu halde müşteriden gelen parayı almadığını söyleyen Erhan Reçber, "Kaçtığını düşünmüyorum" dedi.