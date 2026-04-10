Antalya’da Altınkale Kavşağı ile kesintisiz seyahat: Geçiş süresi 30 saniyeye düştü

Antalya Döşemealtı’nda hizmete giren Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı, sinyalizasyonu kaldırarak kesintisiz trafik akışı sağladı. Yeni düzenleme sayesinde geçiş süresi 30 saniyeye düştü. Proje ile zamandan ve akaryakıttan yıllık 274 milyon liralık tasarruf yapılması hedefleniyor.

Antalya'da artan trafik yoğunluğunu azaltmak için hayata geçirilen Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı hizmete açıldı. Proje ile daha önce dur-kalk trafiğin yaşandığı noktada geçiş süresi 30 saniyeye kadar düştü. Yeni kavşak, özellikle Döşemealtı bölgesinde hem günlük ulaşımı hem de Antalya-Burdur hattındaki transit akışı doğrudan etkileyerek ulaşım konforunu artırdı.

DUR-KALK DÖNEMİ SONA ERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Döşemealtı'nın ulaşım ağının gücüne güç katacak Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Seyahat süresini kavşak düzenlemesi ile 30 saniyeye düşürdüklerinin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu: "Eskiden hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok, yola devam" vizyonuyla Antalya'ya hizmet sunmaya devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu törende şu açıklamalarda bulundu:

"Bakın sadece geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde; İlk aydan Korkuteli-Elmalı Yolu'nu açtık. Nisan ayında; Antalya Havalimanımızın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduk. Temmuz ayında; Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini attık, Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Ekim ayında; Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nı, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarını yaptık. Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başlattık. Kasım ayında; Gazipaşa Yat Limanımızı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgenin deniz turizmi faaliyetlerine güçlü bir nefes kattık."

"DÜNYANIN EN GÖZDE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Aralık ayında da Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

"Antalya, sadece denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmiyle değil, aynı zamanda yılın büyük bir bölümünde güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de ünlüdür. Ülkemizde tarımsal ihracat yapan öncü şehirlerimizden biridir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, yetiştirdiği meyve ve sebzeleriyle sofralarımızda yer alan şehrimizde trafik hacmi her geçen gün artıyor. Bu nedenle Antalya'nın, ihtiyaçlarıyla, projeleriyle ve yatırımlarıyla her zaman yakından ilgileniyoruz." dedi.

24 YILDA 354 MİLYAR YATIRIM

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 354 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 774 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden bin 140 kilometreye çıkardıklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antalya Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli'ni açtık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosları tünel konforuyla geçilmesini sağladık."

2025'TE ULAŞTIRMA PROJELERİ HIZ KAZANDI

Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, bölgede hizmete sundukları yolları şu şekilde sıraladı:

Kızılkaya-Antalya Yolu

Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu

Kumluca-Finike Yolu

Demre Şehir Geçişi

Kaş Çevre Yolu

Kalkan Şehir Geçişi

Akseki Bağlantı Yolu

Kızılcadağ-Elmalı Yolu

Konaklı-Güzelbağ Yolu

Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları

YENİ PROJELERLE ULAŞIM ALTYAPISI GENİŞLEYECEK

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "84 km ana gövde ve 38 km bağlantı yoluyla toplam 122 km'lik bu dev proje tamamlandığında turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlarımıza stressiz bir yolculuk sunacak." dedi.

Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnşa ettiğimiz modern ulaşım sistemleriyle şehrin dört bir yanını birbirine bağlayarak hem vatandaşlarımızın hem de şehrimize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hayatını kolaylaştırdık"

ALTINKALE FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI

Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışıyla bu hizmet zincirine yeni bir halka daha eklemenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceleri sadece tarım, hayvancılık ve halı dokumacılığıyla meşhur olan Döşemealtı ilçemiz artık gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve modern konut projeleriyle de Antalya'nın parlayan yıldızlarından biridir. Hem sosyo ekonomik faaliyetleriyle yükselen Döşemealtı'nın hem de turizm, tarım ve hizmet sektörlerindeki yoğun hareketlilik nedeniyle yıl boyunca yüksek trafik hacmine sahip olan Antalya'mızın yeni bir soluğa ihtiyacı vardı."

Uraloğlu, Antalya-Burdur Devlet Yolu üzerinde, Döşemealtı ilçe girişindeki bağlantı noktaları arasında yer alan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağını da bu ihtiyaca cevap vermesi için bölgedeki trafik akışını düzenleyen kritik bir ulaşım yatırımı olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

"Altınkale Kavşağı'nı Farklı Seviyeli Hale Getirdik"

Döşemealtı girişindeki mevcut hemzemin kavşağın sinyalizasyon nedeniyle yoğun saatlerde uzun kuyruklara, dur-kalk trafiğine ve zaman kaybına yol açtığını hatırlatan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"İşte bu ihtiyacı görerek, Altınkale Kavşağı'nı farklı seviyeli hale getirdik. 71 metre uzunluğunda, 34 metre platform genişliğinde modern bir köprü yapısı inşa ettik. Her iki yakada da 300'er metre uzunluğunda toprakarme dolgu imalatıyla kavşağı tamamını bütünleştirdik. Eskiden hemzemin kavşakta hizmet veren sinyalizasyon sistemini devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını sağladık. Böylece Antalya-Burdur arasındaki yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlattık. Hem şehir içi hem de transit geçişlerde daha güvenli ve hızlı yüksek standartlı ulaşım tesis ettik."

SEYAHAT SÜRESİ 30 SANİYEYE İNDİ

Seyahat süresini kavşak düzenlemesi ile 30 saniyeye düşürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Projemiz ile zamandan yaklaşık 219 milyon lira, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 274 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 2 bin 651 ton karbon emisyonunu azaltarak hem çevremizi hem de gelecek nesillere bırakacağımız temiz havayı koruyacağız." dedi.

ANTALYA HAVALİMANI 40 MİLYONA YAKIN YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, Antalya'daki yatırımların sadece karayolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını dile getirerek, "Hatırlayacağınız üzere Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarıyla şehrimizin gökyüzündeki kapısını ardına kadar açmıştık. 2025 yılında 40 milyona yakın yolcu ağırladık. Bu yılın ilk üç ayı içerisinde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yaklaşık 3 milyon 150 bin yolcuya ulaştık." dedi.

Antalya'da deniz turizmini geliştirmek için de Alanya, Kaş, Demre ve Gazipaşa yat limanlarını hizmete açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Kimse şüphe etmesin ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Antalya'nın ve ilçelerinin her ihtiyacına cevap vermeye, daha modern, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım altyapısı kurmaya kararlılıkla devam edeceğiz."