Ankara’da korkutan deprem! Çankırı, Bursa, Kırşehir...Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 11.08 km derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem sabah 08:24'te meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili detaylar haberimizde...
ANKARA'DA DEPREM!
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2025-09-11
Saat:08:24:32 TSİ
Enlem:40.24556 N
Boylam:33.42361 E
Derinlik:11.08 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2025
2025-09-11 08:24:32 40.24556 33.42361 11.08 ML 4.1 Kalecik (Ankara)
2025-09-11 07:22:27 39.11028 27.56194 12.38 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-09-11 07:08:15 39.20528 28.20278 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 06:50:45 39.20583 28.1625 8.87 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 06:24:50 40.5725 29.0025 11.73 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2025-09-11 06:20:31 39.24639 28.30694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 05:32:41 39.17361 28.26139 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 05:04:28 39.24139 28.06972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:59:11 39.19167 28.2025 6.31 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:38:22 39.22639 28.04306 6.63 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:11:44 39.20111 28.24083 6.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 04:00:13 39.23639 28.11056 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:54:47 37.67889 35.44333 7.01 ML 1.7 Aladağ (Adana)
2025-09-11 03:52:40 36.18778 35.95139 5.92 ML 1.6 Samandağ (Hatay)
2025-09-11 03:52:06 39.22528 28.15667 7.69 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:47:19 40.41278 33.20306 10.98 ML 1.9 Çubuk (Ankara)
2025-09-11 03:46:49 38.62556 37.97083 7.14 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-09-11 03:38:23 39.21056 28.14667 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:36:52 39.2 28.14444 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:27:02 39.14306 28.15389 8.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:22:58 39.19972 28.24389 5.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 03:15:38 39.12111 39.85528 7.0 ML 1.2 Nazımiye (Tunceli)
2025-09-11 03:12:45 38.14083 38.5025 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2025-09-11 03:00:36 39.21917 28.20667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-11 02:54:27 40.07417 36.04306 7.03 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)