Ankara Haymana’da 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi

AFAD ve Kandilli duyurdu: Ankara Haymana’da 3.9 büyüklüğünde deprem (AA)
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
11 Mart son depremler listesi (AA)
11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-11 09:59:51
|39.04556
|32.54056
|8.13
|MW
|3.9
|Haymana (Ankara)
|2026-03-11 09:30:25
|38.08694
|28.97861
|7.0
|ML
|1.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 09:12:48
|39.89056
|39.11861
|7.0
|ML
|1.6
|Merkez (Erzincan)
|2026-03-11 09:10:49
|38.06694
|28.99111
|10.91
|ML
|2.4
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 09:06:28
|39.85972
|39.09222
|6.97
|ML
|2.2
|Merkez (Erzincan)
|2026-03-11 09:01:45
|38.42528
|39.40639
|7.98
|ML
|2.9
|Sivrice (Elazığ)
|2026-03-11 08:48:32
|38.09639
|28.99083
|7.0
|ML
|0.9
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 08:33:37
|38.08028
|28.98556
|4.92
|ML
|1.5
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 08:20:21
|39.23861
|28.05167
|7.24
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 08:12:00
|38.08889
|28.98472
|6.95
|ML
|1.1
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 07:58:03
|38.09722
|28.98028
|7.0
|ML
|0.8
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 07:54:15
|40.05361
|28.12083
|6.74
|ML
|0.9
|Susurluk (Balıkesir)
|2026-03-11 07:52:58
|37.99444
|32.77028
|7.01
|ML
|1.2
|Karatay (Konya)
|2026-03-11 07:42:15
|38.08583
|28.98028
|5.24
|MW
|4.0
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 06:41:13
|37.16083
|28.51444
|7.0
|ML
|1.3
|Menteşe (Muğla)
|2026-03-11 06:02:20
|39.25167
|28.16111
|8.28
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:28:59
|38.19944
|37.87278
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-11 05:05:46
|39.24389
|28.12667
|4.73
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 05:05:03
|38.08333
|28.97528
|12.42
|ML
|0.9
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:51:16
|38.00472
|38.2225
|7.0
|ML
|0.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|2026-03-11 04:45:30
|38.12778
|27.42056
|7.04
|ML
|1.8
|Torbalı (İzmir)
|2026-03-11 04:44:52
|39.25472
|29.01917
|10.82
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:31:29
|38.07583
|28.97028
|7.43
|ML
|1.3
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 04:29:14
|39.17333
|28.34972
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 04:11:06
|38.09306
|28.97333
|7.02
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:10:45
|38.07111
|28.99167
|7.03
|ML
|1.6
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 04:09:33
|39.2375
|29.00556
|8.94
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 04:07:54
|39.24778
|29.01889
|8.53
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:48:30
|38.14833
|28.91694
|7.0
|ML
|2.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 03:44:52
|39.19389
|28.12056
|4.96
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 03:15:35
|39.23528
|28.99639
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 03:01:56
|38.10389
|28.97028
|7.0
|ML
|1.7
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:59:57
|38.09583
|28.97333
|7.0
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-11 02:48:12
|39.19972
|28.96056
|10.82
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:44:32
|39.15611
|29.01972
|16.39
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 02:40:45
|38.85417
|27.13694
|7.0
|ML
|1.7
|Aliağa (İzmir)
|2026-03-11 02:37:15
|39.25778
|28.16028
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 02:32:07
|38.37972
|26.7075
|7.06
|ML
|1.4
|Urla (İzmir)
|2026-03-11 02:12:07
|37.98278
|36.25
|7.0
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-03-11 01:48:49
|39.11722
|25.90194
|10.66
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|2026-03-11 01:44:20
|37.11694
|29.65222
|7.0
|ML
|1.4
|Çavdır (Burdur)
|2026-03-11 01:35:30
|39.23389
|29.02111
|7.21
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-03-11 01:33:18
|40.18222
|31.78444
|7.0
|ML
|2.1
|Beypazarı (Ankara)
|2026-03-11 01:27:48
|38.08583
|28.9575
|7.0
|ML
|2.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 00:52:00
|39.18806
|28.25056
|7.26
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-11 00:50:51
|38.01333
|38.22444
|7.0
|ML
|1.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|2026-03-11 00:50:47
|38.08083
|28.95861
|7.0
|ML
|1.4
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 00:48:15
|39.99889
|27.75722
|7.0
|ML
|1.4
|Gönen (Balıkesir)
|2026-03-11 00:46:04
|38.12639
|28.88889
|6.19
|ML
|2.3
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 00:44:10
|38.085
|28.96722
|5.13
|ML
|1.1
|Buldan (Denizli)
|2026-03-11 00:43:25
|38.02528
|37.62472
|7.0
|ML
|1.8
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-11 00:18:28
|38.24528
|37.78861
|4.98
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-11 00:04:49
|39.07222
|28.32306
|7.0
|ML
|1.1
|Gördes (Manisa)
|2026-03-11 00:01:42
|37.23472
|36.99556
|7.0
|ML
|0.8
|Nurdağı (Gaziantep)