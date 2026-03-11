Ankara Haymana’da 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi

Ankara Haymana bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AFAD)

ANKARA HAYMANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'nın Haymana ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı 11 Mart 2026 saat 09.59.51'de kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları 39.04556 kuzey enlemi ve 32.54056 doğu boylamı olarak açıklandı.