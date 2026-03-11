CANLI YAYIN

Ankara Haymana’da 3.9 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara'nın Haymana ilçesinde 11 Mart 2026 sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 11 Mart 2026 tarihinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi.

ANKARA HAYMANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'nın Haymana ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı 11 Mart 2026 saat 09.59.51'de kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları 39.04556 kuzey enlemi ve 32.54056 doğu boylamı olarak açıklandı.

SARSINTI ÇEVRE BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ

Orta büyüklükteki deprem, Haymana başta olmak üzere çevre yerleşimlerde kısa süreli hissedildi.

İlİlçeYerleşim YeriMesafe (km)
AnkaraHaymanaSaatli2,41
KonyaCihanbeyliÇimen4,05
AnkaraHaymanaTepeköy4,59
KonyaCihanbeyliÇatak5,37
KonyaCihanbeyliKerpiç6,25

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp


11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2026-03-11 09:59:5139.0455632.540568.13MW3.9Haymana (Ankara)
2026-03-11 09:30:2538.0869428.978617.0ML1.2Buldan (Denizli)
2026-03-11 09:12:4839.8905639.118617.0ML1.6Merkez (Erzincan)
2026-03-11 09:10:4938.0669428.9911110.91ML2.4Güney (Denizli)
2026-03-11 09:06:2839.8597239.092226.97ML2.2Merkez (Erzincan)
2026-03-11 09:01:4538.4252839.406397.98ML2.9Sivrice (Elazığ)
2026-03-11 08:48:3238.0963928.990837.0ML0.9Güney (Denizli)
2026-03-11 08:33:3738.0802828.985564.92ML1.5Buldan (Denizli)
2026-03-11 08:20:2139.2386128.051677.24ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 08:12:0038.0888928.984726.95ML1.1Güney (Denizli)
2026-03-11 07:58:0338.0972228.980287.0ML0.8Güney (Denizli)
2026-03-11 07:54:1540.0536128.120836.74ML0.9Susurluk (Balıkesir)
2026-03-11 07:52:5837.9944432.770287.01ML1.2Karatay (Konya)
2026-03-11 07:42:1538.0858328.980285.24MW4.0Buldan (Denizli)
2026-03-11 06:41:1337.1608328.514447.0ML1.3Menteşe (Muğla)
2026-03-11 06:02:2039.2516728.161118.28ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:28:5938.1994437.872787.0ML1.3Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 05:05:4639.2438928.126674.73ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 05:05:0338.0833328.9752812.42ML0.9Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:51:1638.0047238.22257.0ML0.8Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 04:45:3038.1277827.420567.04ML1.8Torbalı (İzmir)
2026-03-11 04:44:5239.2547229.0191710.82ML0.9Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:31:2938.0758328.970287.43ML1.3Buldan (Denizli)
2026-03-11 04:29:1439.1733328.349727.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 04:11:0638.0930628.973337.02ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 04:10:4538.0711128.991677.03ML1.6Güney (Denizli)
2026-03-11 04:09:3339.237529.005568.94ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 04:07:5439.2477829.018898.53ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:48:3038.1483328.916947.0ML2.2Buldan (Denizli)
2026-03-11 03:44:5239.1938928.120564.96ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 03:15:3539.2352828.996397.0ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 03:01:5638.1038928.970287.0ML1.7Güney (Denizli)
2026-03-11 02:59:5738.0958328.973337.0ML1.3Güney (Denizli)
2026-03-11 02:48:1239.1997228.9605610.82ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:44:3239.1561129.0197216.39ML1.3Simav (Kütahya)
2026-03-11 02:40:4538.8541727.136947.0ML1.7Aliağa (İzmir)
2026-03-11 02:37:1539.2577828.160287.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 02:32:0738.3797226.70757.06ML1.4Urla (İzmir)
2026-03-11 02:12:0737.9827836.257.0ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 01:48:4939.1172225.9019410.66ML1.4Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-11 01:44:2037.1169429.652227.0ML1.4Çavdır (Burdur)
2026-03-11 01:35:3039.2338929.021117.21ML1.2Simav (Kütahya)
2026-03-11 01:33:1840.1822231.784447.0ML2.1Beypazarı (Ankara)
2026-03-11 01:27:4838.0858328.95757.0ML2.2Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:52:0039.1880628.250567.26ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 00:50:5138.0133338.224447.0ML1.8Çelikhan (Adıyaman)
2026-03-11 00:50:4738.0808328.958617.0ML1.4Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:48:1539.9988927.757227.0ML1.4Gönen (Balıkesir)
2026-03-11 00:46:0438.1263928.888896.19ML2.3Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:44:1038.08528.967225.13ML1.1Buldan (Denizli)
2026-03-11 00:43:2538.0252837.624727.0ML1.8Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 00:18:2838.2452837.788614.98ML1.5Doğanşehir (Malatya)
2026-03-11 00:04:4939.0722228.323067.0ML1.1Gördes (Manisa)
2026-03-11 00:01:4237.2347236.995567.0ML0.8Nurdağı (Gaziantep)

