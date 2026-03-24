Alişan "resimdeki şarkıcı kim?" deyip sordu! Yıllar sonra imaj değiştirdi
Uzun yıllardır sakallı imajıyla özdeşleşen ünlü şarkıcı Alişan, radikal bir değişikliğe giderek takipçilerini şaşırttı. Sakallarını tamamen kesen ve yeni haliyle sosyal medyada büyük ses getiren ünlü ismi, pek çok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı.
Son dönemde eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasındaki "takipleşme" iddialarıyla gündeme gelen Alişan, aile içinde kriz olduğu yönündeki söylentilere son noktayı koymuştu.
Annesi Suzan Tektaş'ın hesabının çalındığı ve uzun süredir aktif olmadığı anlaşılınca, magazin kazanındaki sular durulmuştu. Ünlü isim, bu kez özel hayatıyla değil, şaşırtan imaj değişikliğiyle konuşuluyor.
"RESİMDEKİ ŞARKICI KİMDİR?"
Uzun yıllardır sakallı haliyle hafızalara kazınan Alişan, radikal bir kararla sakallarına veda etti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerini güldüren esprili bir ankete imza attı.
Kendi fotoğrafının üzerine "Resimdeki şarkıcı kimdir?" sorusunu ekleyen Alişan, seçeneklere şu isimleri koydu:
👉Alişan
👉Mahmut Tuncer
👉Cennet Mahallesi Ferhat
👉Elvis Büyükburç
Çoğunluk ise yeni halini Cennet Mahallesi Ferhat'a benzetti.
Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği bu değişim, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar Alişan'ın yeni halini "gençleşmiş" bulurken, ünlü şarkıcının esprili tavrı alkış topladı.