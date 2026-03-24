Alişan "resimdeki şarkıcı kim?" deyip sordu! Yıllar sonra imaj değiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uzun yıllardır sakallı imajıyla özdeşleşen ünlü şarkıcı Alişan, radikal bir değişikliğe giderek takipçilerini şaşırttı. Sakallarını tamamen kesen ve yeni haliyle sosyal medyada büyük ses getiren ünlü ismi, pek çok kişi ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Son dönemde eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasındaki "takipleşme" iddialarıyla gündeme gelen Alişan, aile içinde kriz olduğu yönündeki söylentilere son noktayı koymuştu.

Annesi Suzan Tektaş'ın hesabının çalındığı ve uzun süredir aktif olmadığı anlaşılınca, magazin kazanındaki sular durulmuştu. Ünlü isim, bu kez özel hayatıyla değil, şaşırtan imaj değişikliğiyle konuşuluyor.

Alişan yeni imajını ti'ye aldı

"RESİMDEKİ ŞARKICI KİMDİR?"

Uzun yıllardır sakallı haliyle hafızalara kazınan Alişan, radikal bir kararla sakallarına veda etti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, takipçilerini güldüren esprili bir ankete imza attı.

Kendi fotoğrafının üzerine "Resimdeki şarkıcı kimdir?" sorusunu ekleyen Alişan, seçeneklere şu isimleri koydu:

👉Alişan

👉Mahmut Tuncer

👉Cennet Mahallesi Ferhat

👉Elvis Büyükburç

Çoğunluk ise yeni halini Cennet Mahallesi Ferhat'a benzetti.

Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği bu değişim, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar Alişan'ın yeni halini "gençleşmiş" bulurken, ünlü şarkıcının esprili tavrı alkış topladı.

ALİŞAN'IN ÖZEL HAYATI

Alişan, hem müzik dünyasındaki uzun soluklu kariyeri hem de özel hayatıyla Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biri.

Alişan aslen nereli ve gerçek adı ne?

Alişan'ın tam adı Serkan Burak Tektaş'tır. Aslen Bingöllü bir ailenin çocuğu olarak 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Alişan ne zaman ve kiminle evlendi?

Alişan, oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Alişan'ın kaç çocuğu var?

Alişan ve Buse Varol çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İlk çocukları Burak 2019 yılında, kızları Eliz ise 2021 yılında dünyaya geldi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ne zaman vefat etti?

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıp, Alişan'ın hayatındaki en zor dönemlerden biri olarak hafızalara kazındı.

