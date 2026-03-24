Alişan "resimdeki şarkıcı kim?" deyip sordu! Yıllar sonra imaj değiştirdi

Alişan, oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

⏺ Alişan ne zaman ve kiminle evlendi?

Alişan'ın tam adı Serkan Burak Tektaş'tır. Aslen Bingöllü bir ailenin çocuğu olarak 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

⏺ Alişan aslen nereli ve gerçek adı ne?

Alişan, hem müzik dünyasındaki uzun soluklu kariyeri hem de özel hayatıyla Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biri.

⏺Alişan'ın kaç çocuğu var?

Alişan ve Buse Varol çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İlk çocukları Burak 2019 yılında, kızları Eliz ise 2021 yılında dünyaya geldi.

⏺Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş ne zaman vefat etti?

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıp, Alişan'ın hayatındaki en zor dönemlerden biri olarak hafızalara kazındı.