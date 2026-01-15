Ailelerine yeni bir üye geliyor! Tolga Akış ve Gizem Kaya’dan bebek müjdesi
Yapımcı Tolga Akış ve fenomen eşi Gizem Kaya, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Çift, düğünden aylar sonra anne baba olacaklarını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin gündeminin merkezinde yer alan yapımcı ve menajer Tolga Akış, boşanmanın ardından fenomen Gizem Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"HAYATIMIN EN KOLAY EVETİ"
Çift, ilişkilerini kısa sürede ciddiyete taşırken, geçtiğimiz aylarda birlikte çıktıkları Lizbon tatilinde Akış'tan gelen evlilik teklifi büyük ilgi görmüştü. Gizem Kaya, o özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hayatımın en kolay eveti" notunu düşmüştü.
Romantik teklifin ardından kısa bir süre sonra sade bir törenle dünyaevine giren çift, mutluluklarını yakın dostları ve aileleriyle paylaşmıştı. Çiftten şimdi ise sevindiren bir haber geldi. Eylül ayında evlenen Tolga Akış ve Gizem Kaya, ilk bebeklerini bekliyor.