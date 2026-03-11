Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Göksun ilçesi olarak kaydedildi.

Deprem, 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.58'de gerçekleşti. Yapılan ölçümlere göre sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak açıklanırken depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Verilere göre depremin koordinatları 38.00333 kuzey enlemi ve 36.36778 doğu boylamı olarak kaydedildi.