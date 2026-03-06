CANLI YAYIN

AFAD duyurdu: Antalya peş peşe sallandı, Kaş ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Antalya peş peşe sallandı, Kaş ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre bölgede saat 08.33’te 3.4 büyüklüğünde ilk sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık iki dakika sonra saat 08.35’te 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 6 Mart 2026 Cuma günü saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 152 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Antalya Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi (AFAD)Antalya Kaş açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi (AFAD)

AFAD DUYURDU

  • Büyüklük:4.5 (Mw)
  • Yer:Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya)
  • Tarih:2026-03-06
  • Saat:08:35:23 TSİ
  • Enlem:34.94694 N
  • Boylam:28.89139 E
  • Derinlik:12.5 km

AFAD duyurdu: Antalya peş peşe sallandı, Kaş ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! - 2

ANTALYA PEŞ PEŞE SALLANDI

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 08.33'te 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Yaklaşık iki dakika sonra, saat 08.35'te aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

AFAD duyurdu: Antalya peş peşe sallandı, Kaş ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! - 3

6 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2026-03-06 08:35:2334.9469428.8913912.5MW4.5Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya)
2026-03-06 08:33:2035.1272228.9441716.84ML3.4Akdeniz - [131.84 km] Kaş (Antalya)
2026-03-06 08:31:4839.2244428.32257.29ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 08:13:4239.2988941.3044410.38ML1.8Varto (Muş)
2026-03-06 07:54:0938.0908337.322787.03ML1.7Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-03-06 07:31:3239.2119428.149449.06ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 07:30:4338.2230630.900287.09ML1.0Yalvaç (Isparta)
2026-03-06 07:29:0843.4761139.455289.22MW4.0Karadeniz
2026-03-06 07:13:5837.23535.550836.87ML1.6Sarıçam (Adana)
2026-03-06 07:11:0037.6694435.389447.01ML1.3Aladağ (Adana)
2026-03-06 07:00:3339.1202828.339727.91ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 06:59:2038.1372227.430286.87ML1.7Torbalı (İzmir)
2026-03-06 06:48:3139.2244428.054447.68ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 06:30:4238.2958331.089448.91ML1.0Yalvaç (Isparta)
2026-03-06 06:17:0636.30528.57.05ML1.1Akdeniz - [48.99 km] Ortaca (Muğla)
2026-03-06 05:51:3135.9527830.9783326.76ML1.4Akdeniz - [64.59 km] Kumluca (Antalya)
2026-03-06 05:45:4138.2452838.4883313.34ML1.2Battalgazi (Malatya)
2026-03-06 05:38:4039.1836128.285837.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 05:11:5139.2291728.161947.33ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 05:00:5438.0863938.492228.86ML1.8Sincik (Adıyaman)
2026-03-06 04:42:1539.1913928.247226.56ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 04:32:5837.0827828.350566.98ML1.8Ula (Muğla)
2026-03-06 04:03:2639.0061135.825289.22ML0.8Tuzla Gölü - [04.15 km] Sarıoğlan (Kayseri)
2026-03-06 04:01:1137.6927837.005287.03ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-03-06 03:47:4440.4177826.322786.93ML1.1Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.18 km] Eceabat (Çanakkale)
2026-03-06 03:38:5139.4016728.85.36ML0.7Dursunbey (Balıkesir)
2026-03-06 03:37:1540.7069432.9811110.24ML1.1Çerkeş (Çankırı)
2026-03-06 03:37:0036.4558328.3669451.21ML1.6Akdeniz - [30.24 km] Marmaris (Muğla)
2026-03-06 03:32:2840.7241732.981118.91ML1.5Çerkeş (Çankırı)
2026-03-06 03:20:1239.227528.169177.7ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 02:59:2138.2172238.494177.03ML0.8Battalgazi (Malatya)
2026-03-06 02:40:4739.5841727.056949.97ML1.1Edremit (Balıkesir)
2026-03-06 02:39:2237.1469429.070565.41ML1.0Acıpayam (Denizli)
2026-03-06 02:39:0139.1611128.306116.99ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 02:23:4739.1913928.176677.61ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 02:23:2339.1741728.1813910.13ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 02:16:5538.1241738.547511.89ML1.5Sincik (Adıyaman)
2026-03-06 02:14:4137.1491729.050836.99ML0.9Acıpayam (Denizli)
2026-03-06 02:07:4537.1402829.073897.59ML1.1Acıpayam (Denizli)
2026-03-06 01:57:5438.1330638.585567.0ML2.0Battalgazi (Malatya)
2026-03-06 01:49:4338.1544427.120835.77ML1.6Tahtalı Barajı - [02.13 km] Menderes (İzmir)
2026-03-06 01:49:3039.1769428.206676.96ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 01:49:2338.0861138.489725.82ML3.2Sincik (Adıyaman)
2026-03-06 01:28:3638.1044437.785837.84ML0.9Doğanşehir (Malatya)
2026-03-06 01:15:4240.2255631.7552815.66ML1.7Beypazarı (Ankara)
2026-03-06 01:11:0337.2402827.813066.81ML0.9Milas (Muğla)
2026-03-06 01:02:5036.647536.793617.0ML1.4Afrin, Halep (Suriye) - [16.91 km] Merkez (Kilis)
2026-03-06 00:55:0439.1847228.184177.65ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 00:54:1839.1238928.343897.0ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 00:46:0039.1858328.06757.0ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-06 00:32:0237.1216728.557227.05ML1.0Ula (Muğla)
2026-03-06 00:18:1237.1202828.188064.44ML2.0Menteşe (Muğla)
2026-03-06 00:11:3139.8233325.6061119.21ML1.4Ege Denizi - [34.50 km] Gökçeada (Çanakkale)

