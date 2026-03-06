Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 6 Mart 2026 Cuma günü saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 152 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Sarsıntının yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

ANTALYA PEŞ PEŞE SALLANDI

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 08.33'te 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Yaklaşık iki dakika sonra, saat 08.35'te aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

