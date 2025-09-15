Adıyaman’da deprem! Malatya, Elazığ, Diyarbakır... Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? AFAD son dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bu sabah saat 10:39'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen verilere göre yerin 11.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin Konumu ve Etkileri
Depremin merkez üssü Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Enlem 38.0925 ve boylam 38.43278 koordinatlarında kaydedilen sarsıntı, bölgede hafif şekilde hissedildi.
AFAD DUYURDU!
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-09-15
Saat:10:39:58 TSİ
Enlem:38.0925 N
Boylam:38.43278 E
Derinlik:11.12 km
15 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-15 10:39:58 38.0925 38.43278 11.12 ML 3.8 Çelikhan (Adıyaman)
2025-09-15 10:02:24 39.24611 28.31139 7.37 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:43:08 38.43722 44.985 7.33 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.34 km] Başkale (Van)
2025-09-15 09:39:49 39.26194 28.11111 7.05 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:37:07 36.4 42.91889 6.98 ML 2.0 Musul, Ninova (Irak) - [89.97 km] Silopi (Şırnak)
2025-09-15 09:32:55 39.17472 28.25528 7.02 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:20:00 39.25556 28.0875 7.03 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 09:05:56 36.71694 25.69111 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-09-15 09:01:12 42.69444 26.96917 15.26 ML 2.7 Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [71.08 km] Kofçaz (Kırklareli)
2025-09-15 08:50:05 37.15778 36.92528 7.04 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2025-09-15 08:27:51 39.24583 28.99833 7.13 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-09-15 08:05:32 39.22306 28.18778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 08:00:29 37.09472 28.04278 6.89 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-09-15 07:30:33 39.17722 28.18417 5.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:25:26 39.22083 28.16861 6.06 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:21:16 39.19111 28.18917 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 07:19:48 36.05222 35.83333 15.88 ML 2.5 Akdeniz - [11.52 km] Samandağ (Hatay)
2025-09-15 06:44:53 38.32111 38.72056 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-09-15 06:42:13 38.35417 27.27778 13.73 ML 1.5 Buca (İzmir)
2025-09-15 06:22:57 38.00389 36.38472 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-15 06:15:08 39.23889 28.05 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:53:47 39.20833 28.10667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:48:21 38.36056 37.61 7.05 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-09-15 05:46:22 39.19056 28.32528 6.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:43:43 38.03583 36.60806 7.0 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-15 05:34:54 39.17806 28.25778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:34:13 39.19694 28.16694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:25:54 39.25194 28.1275 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:07:10 39.19139 28.21222 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 05:03:46 39.18222 28.26778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 04:59:50 39.17111 28.25917 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 04:59:13 39.15278 28.28306 10.57 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 04:58:11 38.75722 38.0175 8.99 ML 1.9 Hekimhan (Malatya)
2025-09-15 04:56:40 39.18333 28.26528 6.02 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 04:53:27 39.18444 28.27722 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-15 04:25:18 35.80417 37.21889 5.17 ML 2.2 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [69.40 km] Reyhanlı (Hatay)
2025-09-15 04:16:31 38.76944 37.98917 14.58 ML 2.2 Hekimhan (Malatya)
2025-09-15 04:15:05 38.85667 26.755 11.27 ML 1.9 Ege Denizi - [11.83 km] Dikili (İzmir)
2025-09-15 04:13:34 38.78444 38.01056 16.4 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2025-09-15 04:11:35 39.17778 28.225 7.78 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)