A.B.İ. tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi! Doğan ve Çağla'yı şoke eden buluşma
Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş’in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi.
A.B.İ., dün akşamki bölümüyle tüm reyting gruplarında zirveyi bırakmadı.
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ SIRADA!
Tüm Kişilerde %7,05 izlenme oranı ile %19,65 izlenme payı,
AB'de %4,54 izlenme oranı ile %14,67 izlenme payı
ve 20+ABC1'de %6,20 izlenme oranı ile %17,70 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
10. Bölümde neler yaşandı?
Tahir, gözlerini açmasıyla birlikte kendisine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Lamia'nın olanları anlatmasının ardından Tahir, soğukkanlı bir karar alarak uyandığını kimsenin bilmemesini istedi. Diğer yandan Sinan'ın kalbi durdu. Doktorlar müdahaleyi sonlandırmak üzereyken Doğan pes etmedi ve son bir hamleyle Sinan'ın kalbinin yeniden atmasını sağladı.
Doğan bu saldırının arkasında Yılmaz'ın olduğuna emindi. Yılmaz'ın gizli telefonuna ulaşarak tüm mesajlarını ele geçirdi ve savcıya teslim etti. Öte yandan Behram, Suna'dan edindiği bir ses kaydı sayesinde Mahinur'un Sinan'dan bir çocuğu olduğunu öğrendi. Bu gerçeği henüz kimsenin bilmediğini fark eden Behram, o çocuğu herkesten önce bulmaya karar verdi.