A.B.İ. tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi! Doğan ve Çağla'yı şoke eden buluşma

Çağla, Savcı Leyla'nın babasının dosyasını yeniden açmasıyla büyük bir sevinç yaşarken, Doğan'la birlikte Melek'in tahliyesinin yanmaması için vakit kaybetmeden harekete geçti. Doktor Korkut'la konuşmak üzere katılacağı baloya giden ikili, Zeliş'in oğlunu ameliyat etmesi için onu ikna etmeye çalıştı.

Ancak doktorun geri adım atmaması üzerine Çağla, bir açık yakalayarak onu ikna edecek bir video çekti. Planın işe yaramasıyla birlikte Doğan ve Çağla, bu önemli adımı bir dansla kutladı; sahneye Sezen Aksu'nun "Biliyorum" şarkısı eşlik etti.