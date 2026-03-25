A.B.İ. 11. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,57 izlenme oranı ve %20,61 izlenme payı, AB'de %4,37 izlenme oranı ve %14,47 izlenme payı 20+ABC1'de %6,42 izlenme oranı ve %17,55 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

DOĞAN TUTUKLANDI

11. Bölümde Neler Yaşandı?

Doğan ve Çağla, Tahir ile Behram arasındaki görüşmeyi uzaktan izledi. İkili bu sefer her şeyi anlamadan adım atmamaya kararlıydı. Sinan'ın eve gelişi mutlulukla karşılanırken, asıl sürpriz Tahir'in ayakta ve dimdik karşılarında belirmesi oldu. Ardından Doğan herkesin önünde Tahir'i suçladı, savcıya yönelik bombalı saldırının emrini verdiğini ve kendi oğlunu bile gözden çıkarabileceğini açıkça yüzüne söyledi.

Diğer yandan Çağla, bombalı saldırıyı üstlenen Ali ile görüştü ve onun korkudan ezberlenmiş bir ifade verdiğini, aslında suçlu olmadığını anladı; ancak Ali konuşmadı çünkü tehdit altındaydı. Doğan ve Çağla, Ali'nin susturulduğunu ve kardeşi üzerinden baskı kurulduğunu fark ettiklerinde çocuğu bulup bu zinciri kırmak için harekete geçti.