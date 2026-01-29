CANLI YAYIN

2027'de sinemalarda: Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
"Dilek Taşı", "Bir Gülü Sevdim", "Gündüzüm Seninle" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran ve 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Özbeğen’in yaşam öyküsü sinema filmi oluyor.

Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen'in hayatı film olacak. Prostat kanseri nedeniyle 2013 yılında hayata veda eden sanatçının hayatını konu alacak film için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

2027 YILINDA SİNEMALARDA

Yapımcılığını Orchestra Content'in, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin senaryosunu Yiğit Güralp kaleme aldı.

Mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Özbeğen'in hayatını anlatan film, Türk Eğitim Vakfı ile Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen'in danışmanlığında yapılıyor.

Özbeğen'in yaşam hikayesini yansıtacak yapımın 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.

"Dilek Taşı", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Bir Gülü Sevdim" ve "Bir İlkbahar Sabahı" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere getirdiği yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan şarkıcı ve piyanist Ferdi Özbeğen'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti.

İzmir'de Afet ve Hasan Özbeğen'in oğlu olarak 1941'de dünyaya gelen Özbeğen, anaokul ile ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.

Ortaokulda müzik öğrenimine başlayan Özbeğen, 1960'ta İzmir Özel Türk Kolejinden mezun oldu ve daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesini kazandı.

Babasının 1963'te vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalan sanatçı, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.

Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965'te düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kes Kes" ve "Sandığımı Açamadım" şarkılarını yorumladı.

İlk albümünü 1977'de yayınladı

Yarışmanın ardından kendi profesyonel orkestrasını kuran sanatçı, orkestrasıyla 1974'e kadar çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler verdi. Çalıştığı Çınar Oteli greve gidince orkestrası dağılan sanatçı, Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.

Özbeğen, ilk albümü "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika"yı 1977'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm, kısa sürede beğenildi ve çok satanlar arasına girdi.

Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçen sanatçı, 1978'de "Ferdi Özbeğen'le Sohbet", 1979'da "Teşekkürler" ve 1980'de ise "Mutluluklar" albümlerini yayınladı.

Albümleri ödül aldı

Ferdi Özbeğen'in "Yaşadıkça", "Bir Sır Gibi" ve "Seviyorum Delicesine" albümleri büyük ilgi topladı. "Sohbet" adlı plağı "Altın Plak" ödülü, "Mutluluklar" albümü ise "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandırdı.

Yaşamı boyunca 26 albüm çıkaran Özbeğen, 1980'de Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile başrolü paylaştığı "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı.

"Piyanist" adlı filmde Banu Alkan ile rol alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" dizisinde de konuk oyuncu oldu.

Yirminci sanat yılını 1983'te Şan Tiyatrosu'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasıyla verdiği konserler zinciriyle kutlayan sanatçı, 1984'te, bir tarafı alaturka, bir tarafı pop şarkılarından oluşan "Piyanist" albümünü çıkardı.

Özbeğen, 1980'lerin sonu ile 1990'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi.

Pek çok derleme ve aranjman çalışmasına da yer veren Özbeğen, 1985'te "Belki Bir Gün", 1986'da "Sana İhtiyacım Var" albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

"Sevdiğiniz Şarkılar" ilk krom kaset oldu

Başarılı yorumcu, "Sana İhtiyacım Var" albümünde Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. Özbeğen'in 1986'nın sonlarında çıkardığı "Sevdiğiniz Şarkılar" albümü Türkiye'de yayınlanan ilk krom kaset oldu.

Nostalji albümü "Şarkılarım" 1991 yılında, "Kandil" 1998'de, "Ayrılmayalım" albümü ise 2001'de yayınlandı. Yaşar Plak 2006'da sanatçının 26 yıl önce okuduğu şarkıları yeniden düzenleyerek "Can Suyum" adıyla müzikseverlerle buluşturdu.

Güçlü bir sese sahip olmasının yanında Türkçeyi kusursuz kullanan ve bunu şarkılarına yansıtan Özbeğen, Netflix'te yayınlanan "Bir Başkadır" dizisinde, şarkılarıyla yeniden hatırlandı.

Prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 Ocak 2013'te 72 yaşındayken hayatını kaybeden Özbeğen'in cenazesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tören ve Levent Camisinde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının yayınlanan albümleri şöyle:

"Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika" (1977), "Ferdi Özbeğen'le Sohbet" (1978), "Teşekkürler" (1979), "Mutluluklar" (1980), "Nice Yıllara" (1980), "Yaşadıkça" (1981), "Bir Sır Gibi" (1982), "Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri" (1983), "Seviyorum Delicesine" (1983), "Piyanist" (1984), "Sizin Seçtiklerinizle" (1984), "Belki Bir Gün" (1985), "Sana İhtiyacım Var" (1986), "Sevdiğiniz Şarkılar" (1986), "Başka Başka Bambaşka" (1987), "Senden Sonra" (1988), "Yaktı Geçti" (1989), "Kara Sevda" (1990), "Şarkılarım" (1991), "Davacı Değilim" (1992), "Bir Başkadır Ferdi Özbeğen" (1993), "İşte Geldim" (1996), "Kandil" (1998), "Ayrılmayalım" (2001), "Can Suyum" (2006), "Nerelerdeydiniz" (2009) albümleri bulunuyor.

