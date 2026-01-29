2027'de sinemalarda: Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor!

Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen 'in hayatı film olacak. Prostat kanseri nedeniyle 2013 yılında hayata veda eden sanatçının hayatını konu alacak film için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

2027 YILINDA SİNEMALARDA Yapımcılığını Orchestra Content'in, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin senaryosunu Yiğit Güralp kaleme aldı. Mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Özbeğen'in hayatını anlatan film, Türk Eğitim Vakfı ile Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen'in danışmanlığında yapılıyor. Özbeğen'in yaşam hikayesini yansıtacak yapımın 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.

Kaynak: AA

"Dilek Taşı", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Bir Gülü Sevdim" ve "Bir İlkbahar Sabahı" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere getirdiği yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan şarkıcı ve piyanist Ferdi Özbeğen'in ölümünün üzerinden 13 yıl geçti.

İzmir'de Afet ve Hasan Özbeğen'in oğlu olarak 1941'de dünyaya gelen Özbeğen, anaokul ile ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.

Ortaokulda müzik öğrenimine başlayan Özbeğen, 1960'ta İzmir Özel Türk Kolejinden mezun oldu ve daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesini kazandı.

Babasının 1963'te vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalan sanatçı, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.

Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965'te düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kes Kes" ve "Sandığımı Açamadım" şarkılarını yorumladı.

İlk albümünü 1977'de yayınladı

Yarışmanın ardından kendi profesyonel orkestrasını kuran sanatçı, orkestrasıyla 1974'e kadar çeşitli lokal ve eğlence merkezlerinde konserler verdi. Çalıştığı Çınar Oteli greve gidince orkestrası dağılan sanatçı, Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.

Özbeğen, ilk albümü "Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika"yı 1977'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm, kısa sürede beğenildi ve çok satanlar arasına girdi.

Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçen sanatçı, 1978'de "Ferdi Özbeğen'le Sohbet", 1979'da "Teşekkürler" ve 1980'de ise "Mutluluklar" albümlerini yayınladı.