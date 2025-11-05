2026 BİLSEM TAKVİMİ | Başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi açıklandı mı, kimler başvurabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilere yönelik yürütülen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) programı, 2026 yılı takvimi yaklaşırken yeniden gündemde. Zihinsel, sanatsal ya da müzikal yetenekleriyle öne çıkan öğrenciler için büyük önem taşıyan bu süreçte veliler, başvuruların başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

A Haber Foto Arşiv BİLSEM BAŞVURULARI 2026 TAKVİMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yıl da BİLSEM başvurularını ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için erişime açacak. 2026 yılına ilişkin resmi takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ön değerlendirme başvurularının genellikle kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftası arasında başladığı görülüyor.