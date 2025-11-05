Haberler Liste Haberleri 2026 BİLSEM TAKVİMİ | Başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi açıklandı mı, kimler başvurabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) başvuru süreci, 2026 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Her yıl ilkokul çağındaki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği BİLSEM başvurularının ne zaman başlayacağı, veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:17
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilere yönelik yürütülen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) programı, 2026 yılı takvimi yaklaşırken yeniden gündemde. Zihinsel, sanatsal ya da müzikal yetenekleriyle öne çıkan öğrenciler için büyük önem taşıyan bu süreçte veliler, başvuruların başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

BİLSEM BAŞVURULARI 2026 TAKVİMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bakanlık her yıl olduğu gibi bu yıl da BİLSEM başvurularını ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için erişime açacak. 2026 yılına ilişkin resmi takvim henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ön değerlendirme başvurularının genellikle kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftası arasında başladığı görülüyor.

Bu nedenle, 2026 yılı BİLSEM başvurularının da benzer şekilde kasım ayı sonunda başlaması ve aralık ayının ilk günlerinde tamamlanması bekleniyor. Resmi takvimin yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri, değerlendirme aşamaları ve sonuç duyuruları da netleşecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), örgün eğitime devam eden öğrenciler arasından genel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olduğu tespit edilen çocuklara yönelik destekleyici eğitimler sunan kurumlardır.

Bu merkezlerde öğrenciler, okul müfredatının dışında kalan saatlerde yaratıcılık, bilimsel düşünme, sanat ve teknoloji alanlarında bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar. Amaç, öğrencilerin sahip oldukları potansiyeli fark etmelerini ve bu yetenekleri doğru biçimde geliştirmelerini sağlamaktır.

