2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:39
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

A: Yüzde 3

B: Yüzde 8

C: Yüzde 23

D: Yüzde 28

Cevap: B

