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2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre hangisinin oranı daha fazladır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:19
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2015, 2016 ve 2017’de ABD’de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre hangisinin oranı daha fazladır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre hangisinin oranı daha fazladır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre hangisinin oranı daha fazladır?

A:İlk buluşmaya köpeğini götürenler

B:Köpeğini evde bıraktığı için ağlayanlar

C:Köpeğinin doğum gününü kutlayanlar

D:En çok fotoğrafladığı, köpeği olanlar

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Cevap:D

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