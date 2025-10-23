Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap: B