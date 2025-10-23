Haberler Liste Haberleri 2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:49
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "2011-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Muslera Süper Lig kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap: B

