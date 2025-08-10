116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin takvimi ve detayları duyurdu. Adaylar, tercih ettikleri branşa göre silahlı veya silahsız sınava katılabilecek. Sınav soruları, cevap anahtarları, sonuçlar ve itiraz sürecine dair tüm bilgilere www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ulaşılabilecek.