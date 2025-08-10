Haberler Liste Haberleri 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimini ve kılavuzunu yayımladı. Sınavda güvenlik görevlisi adaylarına 100 soru yöneltilecek, silahlı adaylar ise ek olarak 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak. Her sorunun 1 puan değerinde olduğu sınavın ardından sonuç tarihi de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 14:17
116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin takvimi ve detayları duyurdu. Adaylar, tercih ettikleri branşa göre silahlı veya silahsız sınava katılabilecek. Sınav soruları, cevap anahtarları, sonuçlar ve itiraz sürecine dair tüm bilgilere www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ulaşılabilecek.

Sınav 24 Ağustos'ta Yapılacak

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda güvenlik görevlisi adaylarına 100 soru yöneltilecek, silahlı sınava giren adaylar ise ek olarak 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak. Her sorunun değeri 1 puan olacak.

Uygulamalı Atış Sınavı ve Puanlama

Teorik sınavın ardından uygulanacak atış sınavı, 25 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek. Sınav sonrası süreçte, adaylar sorulara ve sonuçlara yönelik itiraz hakkını kullanabilecek.

Sonuçlar 12 Eylül'de Açıklanacak

EGM takvimine göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:

26 Ağustos: Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanması

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvurularının alınması

5 Eylül: Sorulara yönelik itiraz sonuçlarının açıklanması

12 Eylül: Sınav sonuçlarının ilan edilmesi

15-17 Eylül: Sınav sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

18 Eylül: Sonuçlara yönelik itirazların açıklanması

İtiraz sürecinde başvuru yapacak adayların 350 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekecek.

