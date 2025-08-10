116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına ilişkin takvimi ve detayları duyurdu. Adaylar, tercih ettikleri branşa göre silahlı veya silahsız sınava katılabilecek. Sınav soruları, cevap anahtarları, sonuçlar ve itiraz sürecine dair tüm bilgilere www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ulaşılabilecek.
Sınav 24 Ağustos'ta Yapılacak
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda güvenlik görevlisi adaylarına 100 soru yöneltilecek, silahlı sınava giren adaylar ise ek olarak 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak. Her sorunun değeri 1 puan olacak.
Uygulamalı Atış Sınavı ve Puanlama
Teorik sınavın ardından uygulanacak atış sınavı, 25 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek. Sınav sonrası süreçte, adaylar sorulara ve sonuçlara yönelik itiraz hakkını kullanabilecek.
Sonuçlar 12 Eylül'de Açıklanacak
EGM takvimine göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:
26 Ağustos: Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanması
27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvurularının alınması
5 Eylül: Sorulara yönelik itiraz sonuçlarının açıklanması