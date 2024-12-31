Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.