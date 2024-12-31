Haberler Liste Haberleri 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?

11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:10
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11 Aralık 1941’de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya hükümeti nasıl cevap vermiştir?

A:Radyoda kahkaha sesi yayınlamıştır
B:Savaş ilanını nazikçe reddetmiştir
C:Polonya'ya küstüğünü duyurmuştur
D:Portekiz'e savaş ilan etmiştir

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Cevap:B

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