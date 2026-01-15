Haberler Liste Haberleri 100'den fazla suç duyurusu! Müge Anlı'da aranan Sibel Bilimli dosyasında gözaltı kararı

5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli'nin ailesi, kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmuştu. Şüpheli oklarının hedefindeki isim olan Gökhan Ağbaba, Sibel Bilimli’yi ve birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Gülserin Bilimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Kaynak: ATV İddiaların odağındaki isim olan Gökhan Ağbaba, kendisi hakkında çıkan suçlamalara yanıt vermek için geçtiğimiz günlerde canlı yayına katıldı. Ağbaba, Sibel Bilimli'nin Azerbaycan'da tatilde olduğunu iddia ederken, program boyunca verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çekti.