10 yıllık büyük aşkta mutlu son: Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Derya Uluğ ve Asil Gök, 10 yılı geride bırakan ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Ünlü çiftin düğün tarihleri netleşti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ ile uzun yıllardır birlikte olduğu Asil Gök, hem özel hayatları hem de sahne uyumlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Aynı sahneyi paylaşan, birlikte çalışan ve üretmeye ara vermeyen ikili, aşklarını da her fırsatta gözler önüne seriyor.

EVLENME TEKLİFİ DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ Sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan çift, son dönemde "evlilik ne zaman?" sorularıyla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Kaynak: Instagram Beklenen adım ise sonunda geldi. Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ'a doğum gününde yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle herkesi duygulandırdı. Uzun soluklu ilişkilerini bir adım ileri taşıyan çiftin mutluluğu hayranlarını da sevince boğdu.