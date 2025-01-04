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Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ev fiyatlarını ve konut kredilerini araştırıyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank gayrimenkul sahibi olmanın en kolay yolunu sunuyor. Kelepir fiyatlarla sunulan gayrimenkul satışları 120 aya varan uzun vade imkanları ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Uygun şartlarla sunulan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:49
Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!

VakıfBank ve Ziraat Bankası, bireysel konut, arsa ve işyeri niteliğindeki gayrimenkullerini, 120 aya varan uzun vadeli kredi imkanları ile satışa çıkardı. Farklı seçeneklerle, uygun faiz oranları ve birbirinden cazip fiyatlarla vatandaşların gayrimenkul sahibi olma hayalini gerçekleştiriyor. Bankalar, gayrimenkul satışları ile alıcılara hem ekonomik fiyatlar hem de kredi kullanımında cazip avantajlar sunuyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!

Ziraat Bankası konut kredisi kullanımında tahsis ücreti almıyor, ekspertiz ücretinden muaf tutuyor. Satışa sunulan gayrimenkuller üzerinde genelde KDV bulunmuyor. KDV'ye tabi gayrimenkuller ise İlan Genel Özellikler bölümünde belirtiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!

Nasıl Satın Alınır?


Kampanya kapsamında satılan tüm gayrimenkulleri incelemek ve teklif vermek için bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Ziraat Bankası sitesinde evlere "Satılık Gayrimenkuller" bölümünden ulaşabilir, ilanları inceleyebilirsiniz. Vakıfbank gayrimenkul satışları için ise Krediler - SarıPanjur Ev Kredisi - Anlaşmalı Projeler adımlarını izleyerek ev projelerine erişebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için bankaların web sitesini ziyaret edebilir, en yakın şubesine uğrayabilirsiniz.

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