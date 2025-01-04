Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!

VakıfBank ve Ziraat Bankası, bireysel konut, arsa ve işyeri niteliğindeki gayrimenkullerini, 120 aya varan uzun vadeli kredi imkanları ile satışa çıkardı. Farklı seçeneklerle, uygun faiz oranları ve birbirinden cazip fiyatlarla vatandaşların gayrimenkul sahibi olma hayalini gerçekleştiriyor. Bankalar, gayrimenkul satışları ile alıcılara hem ekonomik fiyatlar hem de kredi kullanımında cazip avantajlar sunuyor.