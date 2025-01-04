Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kelepir evler! 120 ay taksitle satış başladı!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ev fiyatlarını ve konut kredilerini araştırıyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank gayrimenkul sahibi olmanın en kolay yolunu sunuyor. Kelepir fiyatlarla sunulan gayrimenkul satışları 120 aya varan uzun vade imkanları ile ödeme kolaylığı sağlıyor. Uygun şartlarla sunulan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:49