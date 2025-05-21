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Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, çeşitli pozisyonlarda yeni alım süreci başlattı. Başvuru koşulları, sınav takvimi ve detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak, başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar….

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:17
Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Ziraat Bankası 2025 yılı personel alımı duyurusunu yayımladı. Bankanın resmi açıklamasına göre, İstanbul'daki Genel Müdürlük birimleri ile çeşitli il ve ilçelerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere toplam 245 yeni personel istihdam edilecek. Peki başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte başvuru şartları ve detaylar…

Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Hangi Pozisyonlarda Alımlar Yapılacak?

Ziraat Bankası, 2025 yılı personel alımı kapsamında üç ayrı pozisyonda görev alacak toplam 245 kişilik kadro oluşturdu. İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ve şubelerde istihdam edilecek 20 Müfettiş Yardımcısı ve 75 Uzman Yardımcısı için başvurular başladı. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde çeşitli illerdeki şubelerde görev alacak 150 Servis Görevlisi alımı da ilan edildi.

Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

Ziraat Bankası işe alım başvuruları, İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde üzerinden alınacak. Sınav başvuru formunun, adaylar tarafından eksiksiz ve hatasız doldurulması önem arz ediyor. Başvuru formuna eklenen vesikalık fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmesi ve JPEG formatında yüklenmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Başvuru Şartları Nelerdir?

📍 T.C. vatandaşı olmak,

📍 01.01.1995 ve sonrasında doğmuş olmak,

📍 Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

📍 Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

📍 Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

📍 Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

📍 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

📍 Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

📍 Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Servis Görevlisi pozisyonu için: Adayların başvuru yapacağı ilde ikamet etmeleri tercih sebebi olacak. Atandıkları şubede en az 3 yıl görev yapmaları zorunlu olacak.

Ziraat Bankası işe alım yapıyor! İşte başvuru şartları ve pozisyonlar

Sınav ve Mülakat Süreci Nasıl İşleyecek?

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından Ankara, İstanbul-Anadolu ve İstanbul-Avrupa olmak üzere 3 merkezde yapılacak. Sınav 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek.

Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecek. Mülakat süreci Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

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