Zeytinyağında bekletip yiyince kolesterolden eser kalmıyor! Doğal antibiyotik...
Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, sağlık açısından sayısız fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek kalp sağlığını korur. Sarımsak, içerdiği güçlü bileşenlerle vücudu zararlı bakterilerden arındırarak genel sağlığı iyileştirir. Bu mucizevi besin, özellikle zeytinyağıyla birleşince daha da etkili hale gelir. İşte kolesterolü düşüren karışım...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:49