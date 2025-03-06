Zeytinyağında bekletip yiyince kolesterolden eser kalmıyor! Doğal antibiyotik...

Bu durum, kan akışını engeller ve kalp hastalıkları, felç ve diğer kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlar. LDL'nin yüksek olması genellikle kötü beslenme, aşırı yağ tüketimi, işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Ayrıca, sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi de LDL seviyelerini artırabilir.