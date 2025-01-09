Viral Galeri Viral Tıkla Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" 10 Ocak Cuma akşamı, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte Zembilli dizisinin 2. bölümüne dair ipuçları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:12
Zembilli 2. bölüm: Kasabay�� yasa boğan haber

atv'nin yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümü için heyecan dorukta...

Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran) gibi oyuncuların başrolünde olduğu Zembilli'nin 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı.

Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

2.Bölüm Özeti:

Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır.

Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır.

SON DAKİKA