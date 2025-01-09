Zembilli 2. bölüm: Kasabayı yasa boğan haber

atv'nin yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümü için heyecan dorukta... Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran) gibi oyuncuların başrolünde olduğu Zembilli'nin 2. bölüme dair ipuçları ortaya çıktı. 2.Bölüm Özeti: Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır. Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir. Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır. Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder. Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir. İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan 'Zembilli' ikinci bölümüyle 10 Ocak Cuma akşamı atv'de!