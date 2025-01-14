Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan cinayet sarmalında sona gelindi! İlk olarak Nezaket Uyur'un kaybolmasıyla başlayan süreç, ardından Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenlerinin bulunmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Bugünkü yayında, cinayet itirafçısı Sabri'nin verdiği bilgiler doğrultusunda cesetlerin yerinin tespit edilmesi için arama çalışmaları başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi