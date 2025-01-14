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Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan cinayet sarmalında sona gelindi! İlk olarak Nezaket Uyur'un kaybolmasıyla başlayan süreç, ardından Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenlerinin bulunmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Bugünkü yayında, cinayet itirafçısı Sabri'nin verdiği bilgiler doğrultusunda cesetlerin yerinin tespit edilmesi için arama çalışmaları başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:34
Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında hareketli dakikalar yaşandı. 3 kadının birbiriyle bağlantılı cinayetinde neredeyse sona gelindi.

Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yapılan soruşturma kapsamında cinayet itirafı gelmişti! Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı. Olay bununla da sınırlı kalmadı! Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı öne sürüldü.

Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Kadının mallarını ise cinayette adı geçen yeğenlerine geçtiği anlaşıldı. Ayrıca, Makbule Önel'in de bu cinayetler zinciriyle ilişkili olarak ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Zekiye Aydın cinayeti: Arama çalışması başlatıldı! Sır perdesi Müge Anlı’da aralanıyor

Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının evini gasp eden yeğen hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.

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