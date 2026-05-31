"Yüreğimiz orada kaldı..." Hacılar yurda döndü, havalimanında duygusal anlar yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznünü ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu aynı anda yaşayan hacılar, duygu dolu anlar yaşadı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren vatandaşların yurda dönüşleri başladı. Özel ve tarifeli uçaklarla İstanbul'a gelen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar için duygusal karşılamalar yaşandı. Yakınları tarafından karanfil ve güllerle karşılanan hacılar, uzun süren ayrılığın ardından aileleriyle hasret giderdi.

DUYGUSAL KAVUŞMALAR YAŞANDI

Kutsal topraklardan dönen hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaşırken terminalde duygu dolu anlar yaşandı. Hacılar hem hac ibadetini tamamlamanın huzurunu hem de sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu aynı anda tattı.

"YÜREĞİMİZ ORADA KALDI"

Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek duygularını şu sözlerle anlattı:

"Elhamdülillah mutluyuz. Bugün kutsal topraklardan ayrıldığımız için burukluk var. Fakat buraya geldiğimiz için ayrı bir sevinç var. İnsanlar oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Burada sizleri özleyenler oluyor. Siz de annenizi babanızı, eşinizi, çocuklarınızı özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı."

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Hacılardan Murat Yılmaz da kutsal topraklardan ayrılmanın kolay olmadığını belirterek Allah'ın herkese hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.

"ORADAKİ ATMOSFER ANLATILAMAZ"

Havalimanında torunları ve çocukları tarafından karşılanan hacılardan Yunus Kazdal ise yaşadığı heyecan ve mutluluğun kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.

Kazdal, "Oradaki atmosferi bizzat yaşamak gerekiyor, anlatmakla olmaz. Allah herkese nasip etsin. Dualarımızı yaptık, Allah kabul buyurur inşallah. Eşimle beraber yolculuğa çıkmıştık" diye konuştu.

"KIZLARIMI VE TORUNLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Havva Kazdal ise kutsal topraklardan dönmenin zor olduğunu ancak kızlarını ve torunlarını çok özlediğini belirtti.

Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

