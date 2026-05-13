CANLI YAYIN

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de yumurta üretimi mart ayında yükselişini sürdürdü. TÜİK verilerine göre üretim yıllık bazda yüzde 17,6 artarak 1,92 milyar adede ulaştı. Ayrıca yumurta nisan ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün oldu.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına yönelik kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Verilere göre mart ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adede ulaştı.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 2

Ocak-mart döneminde ise yumurta üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 yükselerek 5 milyar 643 milyon 506 bin adet oldu. Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan yumurta üretimi, mart ayında aylık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 3

YUMURTA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Yine TÜİK'in nisan ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre yumurta, geçen ay fiyatı en fazla gerileyen ürün oldu. Nisan ayında yumurta fiyatları yüzde 11,14 düşüş gösterdi. Böylece yumurta, tüketici fiyatlarında en fazla ucuzlayan ürün olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, üretimde yaşanan artışın piyasadaki arzı desteklediğini ve fiyatlar üzerinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 4

TAVUK ETİ ÜRETİMİ DE ARTTI

Mart ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 232 bin 63 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ise tavuk eti üretimi yüzde 2,3 artışla 698 bin 650 tona yükseldi. Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi de mart ayında yüzde 1,9 arttı.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 5

KESİLEN TAVUK SAYISI YÜKSELDİ

Mart ayında kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 127 milyon 7 bin adede çıktı. Yılın ilk üç ayında ise kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 artışla 376 milyon 840 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 6

VERİLER TİCARİ İŞLETMELERİ KAPSIYOR

TÜİK, kümes hayvancılığı üretim verilerinin ticari faaliyet gösteren kanatlı işletmelerinden aylık anket yöntemiyle derlendiğini açıkladı. Açıklamada, köy tavukçuluğu ve hanehalkı yetiştiriciliğinin araştırma kapsamına dahil olmadığı belirtildi.

Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu 7

MART 2026 KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİM VERİLERİ

Üretim Kalemi Mart 2025 Mart 2026 Değişim
Tavuk eti üretimi 231 bin 595 ton 232 bin 63 ton %0,2 artış
Kesilen tavuk sayısı 122 milyon 53 bin adet 127 milyon 7 bin adet %4,1 artış
Tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 632 milyon 852 bin adet 1 milyar 920 milyon 705 bin adet %17,6 artış

OCAK-MART 2026 DÖNEMİ

Üretim Kalemi Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2026 Değişim
Tavuk eti üretimi 683 bin 78 ton 698 bin 650 ton %2,3 artış
Kesilen tavuk sayısı 361 milyon 349 bin adet 376 milyon 840 bin adet %4,3 artış
Tavuk yumurtası üretimi 4 milyar 832 milyon 702 bin adet 5 milyar 643 milyon 506 bin adet %16,8 artış
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin