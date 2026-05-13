Yumurtada üretim arttı, fiyat düştü: En çok ucuzlayan ürün oldu

Türkiye'de yumurta üretimi mart ayında yükselişini sürdürdü. TÜİK verilerine göre üretim yıllık bazda yüzde 17,6 artarak 1,92 milyar adede ulaştı. Ayrıca yumurta nisan ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına yönelik kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Verilere göre mart ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adede ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise yumurta üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 yükselerek 5 milyar 643 milyon 506 bin adet oldu. Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan yumurta üretimi, mart ayında aylık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

YUMURTA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ Yine TÜİK'in nisan ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre yumurta, geçen ay fiyatı en fazla gerileyen ürün oldu. Nisan ayında yumurta fiyatları yüzde 11,14 düşüş gösterdi. Böylece yumurta, tüketici fiyatlarında en fazla ucuzlayan ürün olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, üretimde yaşanan artışın piyasadaki arzı desteklediğini ve fiyatlar üzerinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ DE ARTTI Mart ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 232 bin 63 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ise tavuk eti üretimi yüzde 2,3 artışla 698 bin 650 tona yükseldi. Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi de mart ayında yüzde 1,9 arttı.