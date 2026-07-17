"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 21. bölümüyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, İstanbul'dan katılan 65 yaşındaki Ayşe Sema Karaduman, hem hayat hikâyesi hem de yarışma boyunca aldığı riskli kararlarla dikkat çekti. Milyonluk ödüllerin tek tek elendiği gecede, yarışmacının banka tekliflerine verdiği yanıtlar kadar finalde yaşanan büyük sürpriz de sosyal medyada konuşuldu.

9 Mayıs 1959'da İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelen Ayşe Sema Karaduman, uzun yıllar büyük bir şirkette Genel Satış Müdürü Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Resim sanatına tutkuyla bağlı olan Karaduman, yarışmada kazanacağı parayla hem yıllardır görmek istediği yerleri gezmeyi hem de çocuklara ücretsiz resim dersleri vermeyi hedeflediğini anlatarak duygusal anlar yaşattı.

Yarışmanın ilk turunda dört kutu açtıran Karaduman, bankanın yaptığı 65 bin TL'lik ilk teklifi kabul etmedi. "Yokum" diyerek yarışmaya devam eden yarışmacı, ilerleyen turlarda da cesur kararlarıyla dikkat çekti.

MİLYONLUK KUTULAR AÇILDI

İkinci turda şans yüzüne gülerken, üçüncü kutu açılışında 5 milyon TL'lik ödülün elenmesi stüdyoda büyük üzüntü yarattı. Buna rağmen banka teklifini 95 bin TL'ye yükseltti. Karaduman bu teklifi de geri çevirdi.

Üçüncü turda ise 1 milyon TL'lik kutunun açılması moralleri bozsa da bankanın teklifi bu kez 163 bin TL oldu. Yarışmacı yine risk almayı tercih etti.