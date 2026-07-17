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"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 65 yaşındaki Ayşe Sema Karaduman, cesur kararlarıyla geceye damga vurdu. Milyonluk kutuların tek tek açıldığı yarışmada banka tekliflerini bir bir geri çeviren Karaduman'ın kabul ettiği rakam ve kutusundan çıkan para, stüdyoda büyük heyecana neden oldu.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 1

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 21. bölümüyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, İstanbul'dan katılan 65 yaşındaki Ayşe Sema Karaduman, hem hayat hikâyesi hem de yarışma boyunca aldığı riskli kararlarla dikkat çekti. Milyonluk ödüllerin tek tek elendiği gecede, yarışmacının banka tekliflerine verdiği yanıtlar kadar finalde yaşanan büyük sürpriz de sosyal medyada konuşuldu.

1,5 MİLYONLUK KARAR! "YOKUM" DİYE DİYE ZİRVEYE ÇIKTI
"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 2

HAYATIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

9 Mayıs 1959'da İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya gelen Ayşe Sema Karaduman, uzun yıllar büyük bir şirkette Genel Satış Müdürü Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Resim sanatına tutkuyla bağlı olan Karaduman, yarışmada kazanacağı parayla hem yıllardır görmek istediği yerleri gezmeyi hem de çocuklara ücretsiz resim dersleri vermeyi hedeflediğini anlatarak duygusal anlar yaşattı.

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"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 3

İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Yarışmanın ilk turunda dört kutu açtıran Karaduman, bankanın yaptığı 65 bin TL'lik ilk teklifi kabul etmedi. "Yokum" diyerek yarışmaya devam eden yarışmacı, ilerleyen turlarda da cesur kararlarıyla dikkat çekti.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 4

MİLYONLUK KUTULAR AÇILDI

İkinci turda şans yüzüne gülerken, üçüncü kutu açılışında 5 milyon TL'lik ödülün elenmesi stüdyoda büyük üzüntü yarattı. Buna rağmen banka teklifini 95 bin TL'ye yükseltti. Karaduman bu teklifi de geri çevirdi.

Üçüncü turda ise 1 milyon TL'lik kutunun açılması moralleri bozsa da bankanın teklifi bu kez 163 bin TL oldu. Yarışmacı yine risk almayı tercih etti.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 5

TEKLİFLER KATLANARAK ARTTI

Dördüncü turda peş peşe düşük tutarlı kutuların açılmasıyla bankanın teklifi 305 bin TL'ye yükseldi. Karaduman yine "Yokum" dedi.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 6

Beşinci turda şansını sürdüren yarışmacı, düşük rakamları oyunda bırakınca banka bu kez tam 700 bin TL teklif etti. Ailesiyle uzun süre değerlendirme yapan Karaduman, bu teklifi de kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 7

KARAR ANI: 1,5 MİLYON TL

Altıncı turda önce 1 TL, ardından 10 bin TL bulunan kutular açılınca heyecan zirveye ulaştı. Banka bu kez tam 1 milyon 500 bin TL teklif etti.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 8

BANKANIN BÜYÜK TEKLİFİNE EVET DEDİ

Uzun süre düşünen Ayşe Sema Karaduman, sonunda bankanın teklifini kabul ederek yarışmadan 1,5 milyon TL ile ayrılmayı tercih etti.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 9

FİNALDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Programın sonunda Esra Erol'un yönlendirmesiyle yarışmaya devam etmesi halinde neler olacağı da ortaya çıktı.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 10

Önce açılan kutudan 5 milyon TL, ardından diğer kutudan 2 milyon TL çıktı. Böylece bankanın olası son teklifi 1 milyon 200 bin TL olacaktı.

"Yokum" dedi servet sahibi oldu! Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen anlar 11

Finalde geriye 100 bin TL ile 3 milyon TL kaldı. Yarışmacının kendi kutusu açıldığında içinden 100 bin TL çıktı.

Böylece Ayşe Sema Karaduman'ın 1,5 milyon TL'lik banka teklifini kabul ederek doğru kararı verdiği ortaya çıktı. Stüdyoda büyük sevinç yaşanırken yarışmacı hem cesareti hem de renkli kişiliğiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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