Yıldız Tilbe’nin yapay zekayla başı dertte: Beni kimlerle konuşturuyorlar

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, son dönemde yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videolar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu söyledi. Görüntüsünün izinsiz kullanıldığını belirten Tilbe, "Hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum. Kötü kullanımı çok büyük tehlike" ifadelerini kullandı.

Bir süredir yapay zeka uygulamalarını anlamaya çalıştığını belirten Tilbe'nin yeni uygulamaları test ettiği ve çeşitli sorular yönelterek sistemlerin çalışma biçimini incelemeye çalıştığı öğrenildi.

YILDIZ TİLBE SAHTE VİDEOLARA TEPKİ GÖSTERDİ Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, son dönemde dijital platformlarda yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte videoların arttığını belirten Tilbe, görüntüsünün izinsiz şekilde kullanıldığını söyledi.

Tilbe, "Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette bazı sitelerde hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturduklarını görüyorum. Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa çok tehlikeli olabilir" dedi.

"BUNLARDAN ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYOR" Yapay zekanın bilinçsiz kullanımının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden Tilbe, "Ayrıca bunlardan çocuklar da etkileniyor" diye konuştu.

Gençlere ilişkiler konusunda da tavsiyelerde bulunan Tilbe, "Birbirini seven insanlar daha nahif olmalı. Sevgi şiddet değildir" ifadelerini kullandı.