Yıldız Tilbe ilk kez anlattı! Gözyaşlarının nedeni ortaya çıktı

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamaları, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı sanatçıya destek mesajları yağdırdı.

Arabesk ve pop müziğin en kendine has figürlerinden biri olan, her hareketiyle magazin gündemine damga vuran Yıldız Tilbe, , şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki yaşam mücadelesiyle de dikkat çekiyor. "Delikanlım"dan "Çat Kapı"ya kadar sayısız hit esere imza atan usta sanatçının, mikrofonu eline almadan önce yaptığı işler hayranlarını şaşkına çevirdi.

ZORLUKLARLA GEÇEN GENÇLİK YILLARI Bugün Türkiye'nin en güçlü kadın sesleri arasında gösterilen ve milyonları peşinden sürükleyen Yıldız Tilbe'nin hayatı, her zaman ışıltılı sahnelerden ibaret değildi. Henüz çok genç yaşlarda hayatın zorluklarıyla tanışan Tilbe'nin, ailesine destek olmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmek için verdiği mücadele ortaya çıktı.

Tezgahtarlık: Mağazalarda satış yaparak iş hayatına atıldı. Pazarlamacılık: Kapı kapı dolaşarak ürün satışı yaptı ve insan ilişkilerindeki ustalığını o yıllarda kazandı. Çocuk Bakıcılığı: Evlere giderek çocuk bakıcılığı yaptı ve geçimini bu yolla sağladı. Şimdilerde kendine has dansları ve içten tavırlarıyla tanınan Tilbe, o dönemlerde yaşadığı zorlukların kendisini olgunlaştırdığını ve şarkılarındaki o derin yaşanmışlık hissinin bu yıllara dayandığını her fırsatta hissettiriyor.