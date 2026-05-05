Yıldız Tilbe ilk kez anlattı! Gözyaşlarının nedeni ortaya çıktı
Efsane sanatçı Yıldız Tilbe, son konserinde, özel hayatına dair yaptığı sarsıcı açıklamalarla geceye damga vurdu. Bugüne kadar yaşadığı ayrılıkların perde arkasını ilk kez bu kadar net bir dille anlatan usta sanatçı, partnerlerinden gördüğü şiddet ve kaba davranışlar nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldığını itiraf etti.
Türk mizğinin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor...
Ünlü sanatçı son konserinde, sadece şarkılarıyla değil, paylaştığı hayat tecrübesiyle de hayranlarını duygulandırdı.
"HEPSİYLE AĞLAYA AĞLAYA AYRILDIM"
Sahne performansıyla hayranlarını büyüleyen Tilbe, konserinin bir bölümünde müziğe ara vererek dinleyicileriyle dertleşti. Geçmiş ilişkilerindeki derin kırılmaları samimiyetle dile getiren ünlü sanatçı, ayrılık kararlarının ardındaki trajik nedenleri şu sözlerle ifade etti:
"Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım. Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı."
ŞİDDETE SERT TEPKİ: "BİR KADIN NEDEN DAYAK YESİN?"
Konuşmasında kadına yönelik şiddet konusuna da geniş yer ayıran Yıldız Tilbe, hem fiziksel hem de psikolojik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağının altını çizdi.
Toplumsal bir yaraya parmak basan Tilbe, "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Konser Alanında Duygusal Anlar
Tilbe'nin bu samimi ve hüzünlü itirafları, konser alanındaki hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalma mücadelesi ve sanatına olan tutkusuyla tanınan sanatçının, "yapacak bir şeyim kalmamıştı" sözleri dinleyenlerin yüreğini burktu.