Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın "iyi kalpli", babacan oyuncusu Hulusi Kentmen, 81 yaşında aramızdan ayrılmıştı. "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından özlemle anılıyor...
AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:37