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Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

Yeşilçam'ın "iyi kalpli", babacan oyuncusu Hulusi Kentmen, 81 yaşında aramızdan ayrılmıştı. "Ah Nerede", "Hababam Taburu", "Sev Kardeşim", "Güllü" ve "Sosyete Şakir" adlı yapımlarında aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından özlemle anılıyor...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:37
Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

50 yıllık sanat hayatı boyunca "Adile Teyze", "Delisin", "Ah Nerede", "Sev Kardeşim" ve "Sosyete Şakir"in de aralarında bulunduğu 500'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Hulusi Kentmen, vefatının 31. yılında yad ediliyor.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan Kentmen, bir süre sonra ailesiyle Türkiye'ye göç etti ve çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi.

İlköğrenime Akçakoca'da başlayan sanatçı, yaptığı bir açıklamada, Akçakoca İlkokulu'nda eğitim görürken sahneye çıktığını belirterek, "Akçakoca İlkokulu'nda bir tiyatro salonumuz vardı. Birkaç defa orada sahneye çıktım. Bulaştı." diyerek sahne ve oyunculuk sevdasının daha o günlerde başladığını dile getirmişti.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

Kentmen Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldıktan sonra Deniz Kuvvetleri'nde Denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı. Bir müddet kara hizmetine devam eden sanatçı, askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki "Hisse-i Şayia" oyunuyla profesyonel olarak sahneye çıktı.

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

Sanatçının torunu Melek Kentmen, verdiği bir röportajda o günlere dair şu bilgileri aktarmıştı:

"Denizaltı görevinden sonra deniz dikimevine tayin olan dedem, boş zamanlarında arkadaşlarının halkevindeki tiyatro provalarına gidiyor. Refik Ahmet Nuri Bey'in 'Hisse-i Şayia' adlı oyununu sahneye koyacaklar ancak bir kişi eksik. Oyunun rejisörü, Şehir Tiyatrolarından Reşit Baran, her provayı kaçırmadan izleyen dedeme teklifte bulunuyor. Dedem, 'Ben askerim olur mu?' dediğinde de yanıtı 'Olur canım, olur. Bu da devlet işi. Halkevi bir nevi resmi daire.' deyince kararını veriyor."

Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran Hulusi Kentmen vefatının 31. yılında anılıyor

Hulusi Kentmen, Ülkü Erakalın'a yaptığı bir açıklamada deniz tutkusuna ilişkin şunları dile getirmişti:

"Yavuz (Zırhlısı) yaralı, henüz tamir edilmemiş. Bütün ihtişamıyla İzmit'te yatardı. Biz, o devirde ortaokula gidiyorduk. Aşağı yukarı sınıfın yarısı denizci olmaya heves ederdi. Deniz tutkusu öncelikle Körfez'de oturuşumuzdan geliyor. Ayrıca babamın bir sandalı vardı. Onunla beraber balığa gider, ona yardım ederdim. Bahriyelilerin o afili kıyafetleri ve denizin yosun kokusu yok mu, o bambaşka bir şey."

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