Yeni faylar tespit edildi! Deprem uzmanından çarpıcı açıklama: O bölgede ölü faylar dirildi
AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Sözbilir, yapılan detaylı incelemelerde kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık bölgede, mevcut diri fay haritalarında yer almayan yeni fay hatlarının tespit edildiğini açıkladı. A Haber ekibi fay hatlarının izlerini sürdü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:34