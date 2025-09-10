Viral Galeri Viral Tıkla Yeni evlenecek gençler dikkat! Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor | Başvuru şartları neler?

Yeni evlenecek gençler dikkat! Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor | Başvuru şartları neler?

Gençlere yönelik evlilik desteği artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18-25 yaş arası evlenecek gençlere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında şu anda gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sağlanıyor. Peki, yeni evlenecek çiftler faizsiz kredi başvurusunu nasıl yapabilir ve başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 07:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl kurulan Aile ve Gençlik Fonu'nda destek miktarı artırılırken, şartlar da esnetildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı" ifadeleri kullanıldı.

GELİR ŞARTI ESNETİLDİ
Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.

150 BİN TL İLE BAŞLADI
Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlanmış, daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

