Yeni evlenecek gençler dikkat! Evlilik kredisi 250 bin TL'ye çıkıyor | Başvuru şartları neler?
Gençlere yönelik evlilik desteği artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18-25 yaş arası evlenecek gençlere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında şu anda gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sağlanıyor. Peki, yeni evlenecek çiftler faizsiz kredi başvurusunu nasıl yapabilir ve başvuru şartları neler?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 07:57