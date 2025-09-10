Yeni evlenecek gençler dikkat! Evlilik kredisi 250 bin TL’ye çıkıyor | Başvuru şartları neler?

GELİR ŞARTI ESNETİLDİ

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.