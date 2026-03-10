Yemek siparişinde yeni dönem: Her kuruş ayrı ayrı yazılacak!

Restoranlardan alınan yüksek komisyon oranları ve tüketiciden gizlenen ek ücretlere karşı harekete geçildi. Yeni uygulamayla birlikte online yemek sipariş platformları; komisyon, kurye ücreti ve reklam bedeli gibi tüm kesintileri ayrı ayrı gösterecek.

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili yeni kararını devreye alıyor. Buna göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞDI Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor. Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.

KEYFİ ÜCRETE SON

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.

TÜKETİCİ GÖREBİLECEK

Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri yemek ücretinde hangi giderlerin satıcıdan tahsil edildiğini; komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli ve benzeri hizmet kalemleri şeklinde takip edebilecek. Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.