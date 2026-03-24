Yeme-içme sektöründe tarihi dönüşüm! Esnafa 2027’ye kadar ek süre

Türkiye genelinde yeme-içme sektöründe hem tüketici sağlığını korumayı hem de "sürpriz hesap" sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte menülerde artık ürünlerin kalori değerinden alerjen bilgilerine kadar detaylı içerikler yer alacak. Şeffaflığı artırmayı amaçlayan uygulama, fiyatlandırma konusunda da netlik sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilen yeni düzenlemeler restoranlardan pastanelere, kafelerden hızlı yemek zincirlerine kadar tüm işletmelerde "şeffaflık" ilkesini yasal bir zorunluluk haline getirdi. Artık bir mekâna giden müşteri, sipariş vermeden önce sadece fiyatı değil yiyeceği yemeğin kalorisini, alerjen uyarısını ve işletmenin denetim geçmişini tüm detaylarıyla görebilecek.

MENÜLERDE KALORİ VE İÇERİK BİLGİLERİ YER ALACAK

Yeni dönemle birlikte menüler sadece birer fiyat listesi olmaktan çıkıp kapsamlı birer bilgi rehberine dönüşüyor. Tüketicilerin "ne yediğini bilme hakkı" çerçevesinde, işletmeler artık menülerinde her ürünün yanına enerji (kalori) miktarını açıkça yazmak zorunda kalacak. Obezite ile mücadelede kritik bir adım olarak görülen bu uygulama, aynı zamanda gıda güvenliği standartlarını da yukarı taşıyor. Kalori bilgisinin yanı sıra gluten, süt ürünleri veya kuruyemiş gibi hayati risk taşıyabilen alerjen maddeler ile ürünün alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediği gibi hassas bilgiler de müşterinin erişimine sunulacak.

'SÜRPRİZ HESAP' VE GİZLİ ÜCRETLER TARİHE KARIŞIYOR

Düzenlemenin en çok dikkat çeken ve doğrudan tüketicinin cebine dokunan kısmı ise fiyat etiketlerine dair getirilen sert kurallar oldu. İşletmeler, fiyat listelerini sadece masalarda değil dükkânın giriş kapısında da herkesin görebileceği şekilde sergileyecek.

Müşteri daha içeri girmeden ne ödeyeceğini bilecek ve menüde açıkça belirtilmeyen "kuver", "servis ücreti" veya "masa ücreti" gibi isimler altında ek ödemeler talep edilemeyecek. Menü fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark tespit edilmesi durumunda ise işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak; bu cezaların 2026 yılı itibarıyla usulsüzlük başına ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor.

FİZİKSEL MENÜ ZORUNLU

Teknolojinin sektöre entegrasyonu da bu düzenlemeyle yeni bir boyut kazanıyor. İşletmelerde bulunması zorunlu hale getirilen "Gıda İşletmesi Karekodu" sayesinde müşteriler, akıllı telefonlarını kullanarak gittikleri mekânın Tarım Bakanlığı tarafından yapılan son denetim sonuçlarına anında ulaşabilecek.

Öte yandan QR kodlu dijital menülerin yaygınlığı sürse de teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya fiziksel temas tercih eden müşteriler için "basılı menü" bulundurma zorunluluğu devam edecek. QR kodlar artık ana bilgilendirme kaynağı değil basılı menülerin yanındaki tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırılacak.

1 TEMMUZ'A KADAR KADEMELİ GEÇİŞ

Bakanlıklar, işletmelerin bu teknik altyapıya uyum sağlayabilmesi için kademeli bir geçiş takvimi belirledi. Ulusal düzeyde hizmet veren büyük restoran zincirleri için süreç daha hızlı ilerlerken, küçük ölçekli esnaf ve işletmelere kalori bildirimi gibi daha teknik detaylar için 2027 yılı sonuna kadar ek süre tanındı.

Ancak fiyat etiketlerinin kapı önünde ve masada bulunması gibi temel zorunluluklar halihazırda denetim kapsamına alınmış durumda. Bu yeni dönemle birlikte dışarıda yemek yeme kültürü, belirsizliklerin ortadan kalktığı ve güvenin yasal zeminle korunduğu şeffaf bir yapıya bürünüyor.

