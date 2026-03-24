Yeme-içme sektöründe tarihi dönüşüm! Esnafa 2027’ye kadar ek süre

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 14:47 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde yeme-içme sektöründe hem tüketici sağlığını korumayı hem de "sürpriz hesap" sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte menülerde artık ürünlerin kalori değerinden alerjen bilgilerine kadar detaylı içerikler yer alacak. Şeffaflığı artırmayı amaçlayan uygulama, fiyatlandırma konusunda da netlik sağlayacak.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilen yeni düzenlemeler restoranlardan pastanelere, kafelerden hızlı yemek zincirlerine kadar tüm işletmelerde "şeffaflık" ilkesini yasal bir zorunluluk haline getirdi. Artık bir mekâna giden müşteri, sipariş vermeden önce sadece fiyatı değil yiyeceği yemeğin kalorisini, alerjen uyarısını ve işletmenin denetim geçmişini tüm detaylarıyla görebilecek.

MENÜLERDE KALORİ VE İÇERİK BİLGİLERİ YER ALACAK Yeni dönemle birlikte menüler sadece birer fiyat listesi olmaktan çıkıp kapsamlı birer bilgi rehberine dönüşüyor. Tüketicilerin "ne yediğini bilme hakkı" çerçevesinde, işletmeler artık menülerinde her ürünün yanına enerji (kalori) miktarını açıkça yazmak zorunda kalacak. Obezite ile mücadelede kritik bir adım olarak görülen bu uygulama, aynı zamanda gıda güvenliği standartlarını da yukarı taşıyor. Kalori bilgisinin yanı sıra gluten, süt ürünleri veya kuruyemiş gibi hayati risk taşıyabilen alerjen maddeler ile ürünün alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediği gibi hassas bilgiler de müşterinin erişimine sunulacak.

'SÜRPRİZ HESAP' VE GİZLİ ÜCRETLER TARİHE KARIŞIYOR Düzenlemenin en çok dikkat çeken ve doğrudan tüketicinin cebine dokunan kısmı ise fiyat etiketlerine dair getirilen sert kurallar oldu. İşletmeler, fiyat listelerini sadece masalarda değil dükkânın giriş kapısında da herkesin görebileceği şekilde sergileyecek.

Müşteri daha içeri girmeden ne ödeyeceğini bilecek ve menüde açıkça belirtilmeyen "kuver", "servis ücreti" veya "masa ücreti" gibi isimler altında ek ödemeler talep edilemeyecek. Menü fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark tespit edilmesi durumunda ise işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak; bu cezaların 2026 yılı itibarıyla usulsüzlük başına ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor.