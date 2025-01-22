Viral Galeri Viral Tıkla YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği 2025-YDS/1 için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, bu yılın ilk etabı ile adayları ağırlayacak. Peki 2025-YDS/1 sınav başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:26
YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

Yabancı dilde yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuru süreci bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre belirlenen başvuru ve sınav tarihleri, sınava girecek adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 2025 YDS ile ilgili tüm detaylar…

YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

2025 YDS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

2025-YDS/1 sınavı için başvurular, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlayacağı belirtilirken, adaylar işlemlerini online olarak kolayca gerçekleştirebilecek. Başvuru süresi ise 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sona erecek.

YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar, başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilir:

ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, Türkiye genelindeki başvuru merkezlerine giderek işlemlerini yüz yüze tamamlayabilir.
Online Başvuru: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak başvuru yapılabilir.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de hızlı ve pratik bir şekilde başvuru yapılabilir.

Başvuru işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken tüm detaylar, ÖSYM'nin yayımladığı başvuru kılavuzunda yer alıyor.

YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

2025 YDS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2025-YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, adayların yabancı dil seviyelerini ölçmek için önemli bir adım olacak.

YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

Sınav sonuçları ise 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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