YDS sınavı başvuru ekranı | 2025-YDS/1 sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav tarihi...

Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği 2025-YDS/1 için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, bu yılın ilk etabı ile adayları ağırlayacak. Peki 2025-YDS/1 sınav başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi