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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım!

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal bir kararla ABD'ye yerleşmişti. TIR şoförü olarak çalışmaya başlayan Karel'in Sarah Scott ile evliliğinden ise 4 çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü isim son olarak annesine duyduğu özlemi, sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla haykırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:31
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den duygulandıran paylaşım!

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan, TIR şoförlüğünün ardından lojistik ve nakliyat şirketi kuran Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den duygulandıran paylaşım!

2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile hayatını birleştirmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den duygulandıran paylaşım!

İkinci evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu olan Karel, geçtiğimiz aylarda beşinci kez baba oldu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den duygulandıran paylaşım!

Ünlü isim son olarak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den duygulandıran paylaşım!

Karel, son olarak annesi Bahriye Erol'a duyduğu özlemi duygusal bir paylaşım ile haykırdı.

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