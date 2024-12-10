Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım!

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Tolga Karel, kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal bir kararla ABD'ye yerleşmişti. TIR şoförü olarak çalışmaya başlayan Karel'in Sarah Scott ile evliliğinden ise 4 çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü isim son olarak annesine duyduğu özlemi, sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla haykırdı.