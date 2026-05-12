Yaprak Dökümü'nün Fikret ve Ferhunde’si 18 yıl sonra yan yana

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Yaprak Dökümü dizisinde, birbirine zıt iki karakter olan Fikret ve Ferhunde'ye hayat veren Bennu Yıldırımlar ile Deniz Çakır, tam 18 yıl sonra bir araya gelerek hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.

"HER ZAMAN" NOTUYLA PAYLAŞTILAR Daha önce dizideki kardeşi Ahmet Saraçoğlu (Tahsin) ile buluşan Bennu Yıldırımlar'ın bu seferki durağı, dizideki gelini Deniz Çakır oldu. İkilinin samimi pozu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Deniz Çakır bu özel anı "Her zaman" notuyla takipçileriyle paylaştı.

ANNE VE BABASININ İZİNDE Sadece kariyeriyle değil, örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Bennu Yıldırımlar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Usta oyuncu Bülent Emin Yarar ile 1995 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırımlar'ın, Ada Yarar isminde bir kızı bulunuyor.