Y kuşağı ne istiyor? İki dünya arasında sıkışan dev nesil

DİJİTALİN ŞAFAĞINDA SOKAK KÜLTÜRÜ: YAVAŞ AKAN BİR DÜNYA Y kuşağının neden "geçiş kuşağı" olduğu, hayatlarının her evresindeki bu ikili yapıdan kaynaklanıyor. Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, bu neslin ne tamamen eski ne de tamamen yeni dünyaya ait olduğunu belirterek, "Ne tamamen analog bir dünyada gözlerini açtılar ne de tamamen dijital bir dünyaya gözlerini açtılar. Dolayısıyla sokak da vardı onların hayatında ama internet de vardı. Sokakta önceki jenerasyonlar kadar olmasa da sokakta da oynadılar ama eve gidince e-posta, MSN, Google gibi teknolojileri kullandılar. Dolayısıyla dijital dünya diyelim ama daha yavaş akan bir dijital dünyada kendilerini ortaya koydular" dedi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: BOOMER'LARIN KURDUĞU DÜNYA ÇÖKTÜ! Y kuşağının en büyük trajedisi, kendilerine vaat edilen dünya ile karşılaştıkları gerçeklik arasındaki devasa uçurum oldu. Editör Kübra Urhan, bu acı gerçeği, "Tamamen bir önceki nesillerin şekillendirdiği dünyada yaşamak zorunda kaldılar. Ancak Boomer'ların onlar için hazırladığı dünya yok oldu. Çocukken kurdukları hayaller, gençken adım atmak istedikleri yollar artık bildikleri yollardan arşınlanmıyordu" sözleriyle dile getirdi. Urhan, anlaşılamamanın bu neslin en büyük yarası olduğunu vurgulayarak, "Anlaşılamamak, Y kuşağına ait insanların en büyük sorunlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA ARTIK GÜVENCE DEĞİL: EĞİTİMİN YETMEDİĞİ O AN Eskiden başarıya giden altın anahtar olarak görülen üniversite diplomaları ve yabancı diller, Y kuşağı için beklenen kapıları açmaya yetmedi. Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, bu toplumsal şoku şu sözlerle aktardı: "Eğitimin tek başına yeterli olmadığını gördüler. Y kuşağı çok okudu, yüksek lisanslar yaptı, yabancı diller öğrendi ama bunun bir karşılığını her zaman iş hayatında hayal ettikleri gibi alamadı. Dolayısıyla bu şaşkınlıkla da şunu fark ettiler ki artık eğitim, artık okumak otomatik bir güvence değildi. Buna belki başka bir şeyler katmak gerekiyordu yanında."