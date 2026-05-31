Y kuşağı ne istiyor? İki dünya arasında sıkışan dev nesil
Y kuşağı, analog dünyadan dijital çağa geçişin tam ortasında büyüyen ve küresel dönüşümlere doğrudan tanıklık eden bir nesil olarak öne çıkıyor. Çevre, adalet ve insan hakları gibi konularda güçlü bir farkındalık geliştiren bu kuşak, aynı zamanda eğitim ve iş hayatında değişen dengelerle mücadele etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre Y kuşağı, geçmişin mirası ile geleceğin belirsizlikleri arasında denge kurmaya çalışan bir geçiş neslini temsil ediyor.
KÜRESEL VİCDANIN İLK TEMSİLCİLERİ: Y KUŞAĞI SAHNEDE
Dünya üzerinde eşine az rastlanır bir değişim dalgasının öncüsü olan Y kuşağı, sadece bir yaş grubu değil, adeta bir zihniyet devriminin adı olarak nitelendiriliyor. Akademisyen Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, "Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını" ifadeleriyle bu neslin tarihsel konumuna dikkat çekti. Sarıoğlu, bu kuşağın küresel meselelere olan duyarlılığını vurgulayarak, "İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Ne demek bu? İşte çevre olabilir, adalet olabilir, hayvan hakları, insan hakları olabilir... Bu konularda kitlesel olarak ses veren, bu konuları günlük hayatlarının içerisine alan ve bunları ilk defa gençlerin meselesi hâline getiren bir kuşak oldu" sözleriyle, Y kuşağının dünyayı dönüştüren gücünü aktardı.
1,7 MİLYARLIK DEV KİTLE: SİSTEMİ OMUZLAYAN GİZLİ KAHRAMANLAR
Z kuşağı kadar popüler olmasa da, dünya ekonomisini ve sosyal yapısını ayakta tutan asıl gücün Y kuşağı olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlandı. Editör Kübra Urhan, "Z jenerasyonu 1,9 milyarken bu oran Y kuşağında 1,7 milyar olarak gözleniyor. Ancak buna rağmen Y kuşağından pek fazla söz edilmiyor" diyerek dikkat çekici bir tespitte bulundu.
Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu ise Y kuşağının bugün sistemin en kritik noktasında olduğunu belirterek, "Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı; yaş olarak da konum olarak da. Sistemi taşıyan, göğüsleyen, omuzlayan kuşak artık. Yani iş dünyasını çeviren, faturaları ödeyen, çocuklarını yetiştiren, kimi zaman anne babasına destek olan farklı bir kuşak oldu" şeklinde konuştu. Z kuşağının hızı ve yeni dili nedeniyle Y kuşağının geri planda kalmış gibi göründüğünü söyleyen Sarıoğlu, "Bu yüzden belki Y jenerasyonu biraz daha az görünür gibi oldu" ifadelerini kullandı.
TARİHİ TANIKLIK: ANALOG DÜNYADAN DİJİTAL DEVRİME
Y kuşağı, insanlık tarihinin en büyük teknolojik kırılmalarından birinin tam ortasında, adeta bir ateş hattında büyüdü. Editör Kübra Urhan, bu neslin teknolojiyle olan imtihanını, "Onlar televizyonun üzerine konan danteli de ilk dokunmatik telefonların heyecanını da hatırlayan ilk internet nesli" sözleriyle tanımladı. Urhan, o dönemin nostaljik ancak zorlu koşullarını, "Bilgisayarlar öyle her evde olmazdı. Olan da aile bilgisayarıydı. MSN'de şu an 'ne dinliyorum' yazısını koymak en büyük eğlenceydi. CD'ler doldurulur, her birinin üstüne de CD kalemiyle içinde ne olduğu yazılırdı. '2006 Tatil Karışık', 'Hareketli Pop' gibi isimler verilirdi bu CD'lere. MP3 çalarlar vardı; depolaması o kadar azdı ki en sevdikleri müziklere yer ayırabilirlerdi" cümleleriyle hatırlattı.