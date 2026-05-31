Y kuşağı ne istiyor? İki dünya arasında sıkışan dev nesil

Dünya nüfusunun en büyük kuşaklarından biri olan Y kuşağı, analog dünyadan dijital çağa uzanan tarihi dönüşümün tam ortasında büyüdü. A Haber'in Perspektif haberinde ele alınan dosyada, Akademisyen Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu çarpıcı analizleriyle, "geçiş nesli" olarak tanımlanan bu kuşağın küresel meselelere duyarlılığıyla öne çıktığını anlattı. Eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda beklentileri değişen Y kuşağının yaşadığı kırılmalar mercek altına alındı. Programda, geçmiş ile gelecek arasında sıkışan neslin anlam arayışı ele alındı.

Y kuşağı, analog dünyadan dijital çağa geçişin tam ortasında büyüyen ve küresel dönüşümlere doğrudan tanıklık eden bir nesil olarak öne çıkıyor. Çevre, adalet ve insan hakları gibi konularda güçlü bir farkındalık geliştiren bu kuşak, aynı zamanda eğitim ve iş hayatında değişen dengelerle mücadele etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre Y kuşağı, geçmişin mirası ile geleceğin belirsizlikleri arasında denge kurmaya çalışan bir geçiş neslini temsil ediyor.

KÜRESEL VİCDANIN İLK TEMSİLCİLERİ: Y KUŞAĞI SAHNEDE

Dünya üzerinde eşine az rastlanır bir değişim dalgasının öncüsü olan Y kuşağı, sadece bir yaş grubu değil, adeta bir zihniyet devriminin adı olarak nitelendiriliyor. Akademisyen Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, "Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı. İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Bir geçiş kuşağı olarak ben adlandırıyorum Y kuşağını" ifadeleriyle bu neslin tarihsel konumuna dikkat çekti. Sarıoğlu, bu kuşağın küresel meselelere olan duyarlılığını vurgulayarak, "İlk küresel bilinçli kuşak diyorum ben onlar için. Ne demek bu? İşte çevre olabilir, adalet olabilir, hayvan hakları, insan hakları olabilir... Bu konularda kitlesel olarak ses veren, bu konuları günlük hayatlarının içerisine alan ve bunları ilk defa gençlerin meselesi hâline getiren bir kuşak oldu" sözleriyle, Y kuşağının dünyayı dönüştüren gücünü aktardı.

Y KUŞAĞI: DEĞİŞİMİN ORTASINDA KALAN NESLİN HİKÂYESİ
1,7 MİLYARLIK DEV KİTLE: SİSTEMİ OMUZLAYAN GİZLİ KAHRAMANLAR

Z kuşağı kadar popüler olmasa da, dünya ekonomisini ve sosyal yapısını ayakta tutan asıl gücün Y kuşağı olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlandı. Editör Kübra Urhan, "Z jenerasyonu 1,9 milyarken bu oran Y kuşağında 1,7 milyar olarak gözleniyor. Ancak buna rağmen Y kuşağından pek fazla söz edilmiyor" diyerek dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu ise Y kuşağının bugün sistemin en kritik noktasında olduğunu belirterek, "Y kuşağı artık farklı bir boyuta taşındı; yaş olarak da konum olarak da. Sistemi taşıyan, göğüsleyen, omuzlayan kuşak artık. Yani iş dünyasını çeviren, faturaları ödeyen, çocuklarını yetiştiren, kimi zaman anne babasına destek olan farklı bir kuşak oldu" şeklinde konuştu. Z kuşağının hızı ve yeni dili nedeniyle Y kuşağının geri planda kalmış gibi göründüğünü söyleyen Sarıoğlu, "Bu yüzden belki Y jenerasyonu biraz daha az görünür gibi oldu" ifadelerini kullandı.

TARİHİ TANIKLIK: ANALOG DÜNYADAN DİJİTAL DEVRİME

Y kuşağı, insanlık tarihinin en büyük teknolojik kırılmalarından birinin tam ortasında, adeta bir ateş hattında büyüdü. Editör Kübra Urhan, bu neslin teknolojiyle olan imtihanını, "Onlar televizyonun üzerine konan danteli de ilk dokunmatik telefonların heyecanını da hatırlayan ilk internet nesli" sözleriyle tanımladı. Urhan, o dönemin nostaljik ancak zorlu koşullarını, "Bilgisayarlar öyle her evde olmazdı. Olan da aile bilgisayarıydı. MSN'de şu an 'ne dinliyorum' yazısını koymak en büyük eğlenceydi. CD'ler doldurulur, her birinin üstüne de CD kalemiyle içinde ne olduğu yazılırdı. '2006 Tatil Karışık', 'Hareketli Pop' gibi isimler verilirdi bu CD'lere. MP3 çalarlar vardı; depolaması o kadar azdı ki en sevdikleri müziklere yer ayırabilirlerdi" cümleleriyle hatırlattı.

DİJİTALİN ŞAFAĞINDA SOKAK KÜLTÜRÜ: YAVAŞ AKAN BİR DÜNYA

Y kuşağının neden "geçiş kuşağı" olduğu, hayatlarının her evresindeki bu ikili yapıdan kaynaklanıyor. Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, bu neslin ne tamamen eski ne de tamamen yeni dünyaya ait olduğunu belirterek, "Ne tamamen analog bir dünyada gözlerini açtılar ne de tamamen dijital bir dünyaya gözlerini açtılar. Dolayısıyla sokak da vardı onların hayatında ama internet de vardı. Sokakta önceki jenerasyonlar kadar olmasa da sokakta da oynadılar ama eve gidince e-posta, MSN, Google gibi teknolojileri kullandılar. Dolayısıyla dijital dünya diyelim ama daha yavaş akan bir dijital dünyada kendilerini ortaya koydular" dedi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: BOOMER'LARIN KURDUĞU DÜNYA ÇÖKTÜ!

Y kuşağının en büyük trajedisi, kendilerine vaat edilen dünya ile karşılaştıkları gerçeklik arasındaki devasa uçurum oldu. Editör Kübra Urhan, bu acı gerçeği, "Tamamen bir önceki nesillerin şekillendirdiği dünyada yaşamak zorunda kaldılar. Ancak Boomer'ların onlar için hazırladığı dünya yok oldu. Çocukken kurdukları hayaller, gençken adım atmak istedikleri yollar artık bildikleri yollardan arşınlanmıyordu" sözleriyle dile getirdi. Urhan, anlaşılamamanın bu neslin en büyük yarası olduğunu vurgulayarak, "Anlaşılamamak, Y kuşağına ait insanların en büyük sorunlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA ARTIK GÜVENCE DEĞİL: EĞİTİMİN YETMEDİĞİ O AN

Eskiden başarıya giden altın anahtar olarak görülen üniversite diplomaları ve yabancı diller, Y kuşağı için beklenen kapıları açmaya yetmedi. Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, bu toplumsal şoku şu sözlerle aktardı:

"Eğitimin tek başına yeterli olmadığını gördüler. Y kuşağı çok okudu, yüksek lisanslar yaptı, yabancı diller öğrendi ama bunun bir karşılığını her zaman iş hayatında hayal ettikleri gibi alamadı. Dolayısıyla bu şaşkınlıkla da şunu fark ettiler ki artık eğitim, artık okumak otomatik bir güvence değildi. Buna belki başka bir şeyler katmak gerekiyordu yanında."

KUŞAKLAR ARASI ATEŞ HATTI: YARGILAMA DEĞİL, ANLAMA VAKTİ

Kuşaklar arası çatışmanın tarih boyunca devam ettiği ancak çözümün empati olduğu vurgulanırken George Orwell'ın "Her kuşak kendini bir önceki kuşaktan daha zeki, bir sonraki kuşaktan daha erdemli zanneder" sözüne atıfta bulunan Doç. Dr. Elif Başak Sarıoğlu, "Mesele hangi kuşağın daha iyi olduğu değil; mesele, hangi kuşağın hangi koşullarla yoğrulduğunu daha iyi anlayabilmek. Kuşakları yargılamak yerine onları anlamaya çalıştığımızda, mesele kimin haklı olduğundan çıkıyor; birlikte nasıl daha iyi oluruz sorusuna doğru ilerliyor ki bence en büyük kazanımımız bu olacak" diyerek toplumsal barışın şifrelerini verdi. Kübra Urhan ise Y kuşağının yorgunluğunu, "Y kuşağı; değişimin ortasında büyüyen, kuralları başkaları tarafından yazılmış bir oyunda yeniden yol bulmak zorunda kaldı. Belki de bu yüzden en çok yorulan, en çok sorgulayan ve en çok anlaşılmayı bekleyen bir nesil oldu" ifadeleriyle özetleyerek Perspektif'in bu çarpıcı bölümünü noktaladı.

