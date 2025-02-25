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Vitamin depolarını fullüyor: Mantarı pişirmeden önce bunu yapın

D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar vücudumuz için son derece önemli olan bir vitamin olup, birçok hayati işlevi yerine getirir. Güneş ışığı, vücudumuzun D vitamini üretmesinde en etkili kaynak olarak bilinse de, bu vitamini besinlerden almak da son derece önemlidir. Burada ise devreye mantarlar giriyor! İşte D vitamini depolarını fulleyen sır gibi yöntem...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 15:10
Vitamin depolarını fullüyor: Mantar pişirmeden önce bunu yapın

D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar vücudumuz için temel birçok işlevde önemli bir rol oynar. Eksikliği, bağışıklık zayıflığından depresyona kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Vitamin depolarını fullüyor: Mantar pişirmeden önce bunu yapın

Güneş ışığı, vücudumuzun D vitamini üretmesinde en etkili kaynak olarak bilinse de, bu vitamini besinlerden almak da son derece önemlidir. Burada devreye mantarlar giriyor!

Vitamin depolarını fullüyor: Mantar pişirmeden önce bunu yapın

Mantarlar, besin değerleri bakımından oldukça güçlüdür, ancak mikolog Elliot Webb'e göre, bu besin kaynağını daha da verimli hale getirmek mümkün. Nasıl mı? Mantarları güneş ışığına maruz bırakarak!

Vitamin depolarını fullüyor: Mantar pişirmeden önce bunu yapın

GÜNEŞ IŞIĞIYLA D VİTAMİNİ DEPOSU HALİNE GELİYOR

Mantarlar, ergosterol adı verilen bir bileşik içerir. Bu bileşik, ultraviyole (UV) ışığa maruz kaldığında D vitamini öncüsü olan D2 vitaminine dönüşür. Tıpkı insan derisinin güneşe maruz kaldığında D vitamini üretmesi gibi, mantarlar da ışığa direk olarak maruz kaldıklarında benzer bir süreç başlatır. Webb'in açıklamalarına göre, sadece 15-30 dakika güneş ışığına bırakıldığında, mantarlardaki D vitamini miktarı 20 kat artabilir!

Vitamin depolarını fullüyor: Mantar pişirmeden önce bunu yapın

NASIL UYGULANIR?

-Taze mantarları, doğrudan güneş ışığı alan bir pencere kenarına veya dışarıya yerleştirin.
-15 ila 30 dakika boyunca güneş ışığında bekletin.
-Mantarların eşit şekilde ışık alabilmesi için arada bir çevirin.
-Ardından, her zamanki gibi pişirip tüketin.

Bu basit işlem, özellikle D vitamini eksikliği çekenler ve vejetaryenler için harika bir alternatif oluşturuyor. Güneş ışığına maruz kalmış mantarlar, doğal yollarla D vitamini alımını artırmanın pratik bir yolu sunuyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bu yöntemin yalnızca bir söylenti olmadığını bilimsel çalışmalar da doğruluyor. Araştırmalar, UV ışığına maruz bırakılan mantarların D vitamini seviyelerinde belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Hatta kurutulmuş mantarlar bile bu işlemi geçtiklerinde yüksek oranda D vitamini içerebiliyor.

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