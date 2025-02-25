Vitamin depolarını fullüyor: Mantarı pişirmeden önce bunu yapın

NASIL UYGULANIR?

-Taze mantarları, doğrudan güneş ışığı alan bir pencere kenarına veya dışarıya yerleştirin.

-15 ila 30 dakika boyunca güneş ışığında bekletin.

-Mantarların eşit şekilde ışık alabilmesi için arada bir çevirin.

-Ardından, her zamanki gibi pişirip tüketin.

Bu basit işlem, özellikle D vitamini eksikliği çekenler ve vejetaryenler için harika bir alternatif oluşturuyor. Güneş ışığına maruz kalmış mantarlar, doğal yollarla D vitamini alımını artırmanın pratik bir yolu sunuyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bu yöntemin yalnızca bir söylenti olmadığını bilimsel çalışmalar da doğruluyor. Araştırmalar, UV ışığına maruz bırakılan mantarların D vitamini seviyelerinde belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Hatta kurutulmuş mantarlar bile bu işlemi geçtiklerinde yüksek oranda D vitamini içerebiliyor.