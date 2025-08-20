Villa inşaatında kanlı dehşet! 4 metre derinlikte ortaya çıktı: Aylardır aranıyormuş
İstanbul'da kan donduran olayın yaşandığı yer Büyükçekmece oldu. Bir şahıs alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılarak araca bindirildi ve durum üzerine ekipler harekete geçti. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklanırken kaçırılan şahsın Haziran ayından bu yana arandığı ortaya çıkarken çalışmalar üzerine cesedi Büyükçekmece'deki bir villa inşaatında 4 metre derinlikte bulundu.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 20:46