Villa inşaatında kanlı dehşet! 4 metre derinlikte ortaya çıktı: Aylardır aranıyormuş

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle üç şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlattı