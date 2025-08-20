Viral Galeri Viral Tıkla Villa inşaatında kanlı dehşet! 4 metre derinlikte ortaya çıktı: Aylardır aranıyormuş

İstanbul'da kan donduran olayın yaşandığı yer Büyükçekmece oldu. Bir şahıs alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılarak araca bindirildi ve durum üzerine ekipler harekete geçti. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklanırken kaçırılan şahsın Haziran ayından bu yana arandığı ortaya çıkarken çalışmalar üzerine cesedi Büyükçekmece'deki bir villa inşaatında 4 metre derinlikte bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 20.08.2025 20:46
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle üç şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlattı

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.Y.K, C.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı

Ekipler, olay tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu N.S'ye ulaşmak için araştırmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar ve HTS analizleri neticesinde kayıp N.S'nin, Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K, C.K. ve N.K'ya ait villa inşaat alanına gömülmüş olabileceği tespit edildi.

İnşaat alanında yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan bölümde toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

