Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5.615 TL destek

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni model, düşük gelirli hanelerin gelirini tamamlayıcı bir sosyal destek mekanizması olarak kurgulandı. Amaç, temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan aileleri düzenli ve ölçülebilir bir sistemle desteklemek.