Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5.615 TL destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kapsam ve takvim netleşiyor. Hane geliri 9.358 TL'nin altında olan ailelere aylık 5.615 TL'ye kadar destek sağlanacak. Uygulamanın 2026'nın ikinci yarısında başlatılması planlanıyor.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yeni model, düşük gelirli hanelerin gelirini tamamlayıcı bir sosyal destek mekanizması olarak kurgulandı. Amaç, temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan aileleri düzenli ve ölçülebilir bir sistemle desteklemek.
- Gelir kriteri: Hane geliri asgari ücretin üçte birinin altında olacak.
- Üst sınır: 9.358 TL üzerinde aylık geliri olanlar kapsam dışı kalacak.
- Azami destek: 5.615 TL.
- Yürürlük takvimi: 2026 ikinci yarı (pilot uygulama Haziran 2026'ya kadar başlatılacak).
- Yaygınlaşma: 2027'de Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.
YARARLANMA KRİTERİ NE OLACAK?
Hükümetin çalışmasına göre;
- Ailede eve giren toplam gelir, asgari ücretin üçte birinden fazla olmayacak.
- Gelir tespiti, merkezi veri entegrasyon sistemi üzerinden yapılacak.
- Emekliler de belirlenen kriterleri sağlamaları halinde sistemden yararlanabilecek.
Gelir tespitinde kapı kapı inceleme yerine; SGK, vergi, banka, tapu ve sosyal yardım verileri tek çatı altında toplanacak.
YARDIM MİKTARI NE KADAR?
Etki analizlerinde üç senaryo öne çıktı:
|Senaryo
|Toplam Destek Oranı
|Konut Desteği
|Çocuk Yardımı
|%20
|5.615 TL (Azami)
|%15
|%5
|%17
|Daha düşük ihtimal
|%12
|%5
|%15
|Alternatif model
|%10
|%5
En uygulanabilir modelin asgari ücretin %20'sini aşmayan destek olduğu belirtildi.
Destek kalemleri:
- Kira yardımı
- Elektrik ve doğalgaz desteği
- Yakacak yardımı
- Çocuk yardımı
GELİR NASIL BELİRLENECEK?
Merkezi dijital sistem kurulacak. Entegrasyonda şu kurumlar yer alacak:
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- SGK
- Gelir İdaresi
- Banka hesap hareketleri
- Tapu ve taşınmaz kayıtları
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve sistem otomatik değerlendirme yapacak.