Vatandaşlık maaşı sisteminde sona gelindi: Düşük gelirlilere 5.615 TL destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kapsam ve takvim netleşiyor. Hane geliri 9.358 TL'nin altında olan ailelere aylık 5.615 TL'ye kadar destek sağlanacak. Uygulamanın 2026'nın ikinci yarısında başlatılması planlanıyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni model, düşük gelirli hanelerin gelirini tamamlayıcı bir sosyal destek mekanizması olarak kurgulandı. Amaç, temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan aileleri düzenli ve ölçülebilir bir sistemle desteklemek.

  • Gelir kriteri: Hane geliri asgari ücretin üçte birinin altında olacak.
  • Üst sınır: 9.358 TL üzerinde aylık geliri olanlar kapsam dışı kalacak.
  • Azami destek: 5.615 TL.
  • Yürürlük takvimi: 2026 ikinci yarı (pilot uygulama Haziran 2026'ya kadar başlatılacak).
  • Yaygınlaşma: 2027'de Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.
YARARLANMA KRİTERİ NE OLACAK?

Hükümetin çalışmasına göre;

  • Ailede eve giren toplam gelir, asgari ücretin üçte birinden fazla olmayacak.
  • Gelir tespiti, merkezi veri entegrasyon sistemi üzerinden yapılacak.
  • Emekliler de belirlenen kriterleri sağlamaları halinde sistemden yararlanabilecek.

Gelir tespitinde kapı kapı inceleme yerine; SGK, vergi, banka, tapu ve sosyal yardım verileri tek çatı altında toplanacak.

YARDIM MİKTARI NE KADAR?

Etki analizlerinde üç senaryo öne çıktı:

Senaryo Toplam Destek Oranı Konut Desteği Çocuk Yardımı
%20 5.615 TL (Azami) %15 %5
%17 Daha düşük ihtimal %12 %5
%15 Alternatif model %10 %5
En uygulanabilir modelin asgari ücretin %20'sini aşmayan destek olduğu belirtildi.

Destek kalemleri:

  • Kira yardımı
  • Elektrik ve doğalgaz desteği
  • Yakacak yardımı
  • Çocuk yardımı
GELİR NASIL BELİRLENECEK?

Merkezi dijital sistem kurulacak. Entegrasyonda şu kurumlar yer alacak:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • SGK
  • Gelir İdaresi
  • Banka hesap hareketleri
  • Tapu ve taşınmaz kayıtları

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve sistem otomatik değerlendirme yapacak.

HAZİRANDA PİLOT BAŞLIYOR

  • Pilot iller Haziran 2026'ya kadar belirlenecek.
  • Pilot uygulama sonuçları analiz edilecek.
  • Aksaklıklar giderildikten sonra 2027'de ülke geneline yayılacak.
  • Meclis'e yasa teklifi sunulacak.

Sistem, istihdamı ve iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde tasarlanacak.

YAŞLILARA ÖNCELİK

Artan yaşlı nüfus dikkate alınarak sosyal güvenlik kapsamı genişletilecek. Gelir kriterini sağlayan yaşlı vatandaşlar öncelikli gruplar arasında olacak.

KART SİSTEMİ GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; Destek alan vatandaşlara özel bir "vatandaşlık maaşı kartı" verilecek.

  • Ödemeler bu kartta toplanacak.
  • Bir kısmı nakit çekilebilecek.
  • Gıda ve temizlik ürünlerinde indirimli kullanım imkânı sağlanabilecek.
📌 ÖNE ÇIKANLAR

  • 5.615 TL'ye kadar aylık destek
  • 9.358 TL altı hane geliri şartı
  • 2026 ikinci yarıda uygulama
  • 2027'de Türkiye geneline yayılım
  • Emekliler de kapsama dahil
  • Aylık gelir kontrolü yapılacak
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

  • Hane geliri 9.358 TL'nin altında olan ve asgari ücretin üçte biri kriterini sağlayan ailelere.

Emekliler yararlanabilecek mi?

  • Gelir şartını sağlamaları halinde evet.

Başvuru nasıl yapılacak?

  • e-Devlet üzerinden veya merkezi sisteme kayıt yoluyla.

Destek ne zaman başlayacak?

  • 2026'nın ikinci yarısında pilot illerde başlayacak.

Gelir artarsa ne olur?

  • Aylık kontrol yapılacak. Geliri yükselenler sistemden çıkarılacak.
