Vergi ve ekonomi alanında önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7582 sayılı Kanun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan 36 aylık süre 72 aya çıkarıldı. Aynı maddede yer alan "elli bin Yeni Türk Lirası" ibaresi de "bir milyon Türk lirası" olarak değiştirildi.

VARLIK BARIŞINDA YENİ DÖNEM VE TRANSFER ŞARTLARI

Kanunla ayrıca yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklar da aynı tarihe kadar bildirilebilecek. Süreçte şu temel kurallar uygulanacak:

- 2 Aylık Transfer Süresi: Bildirilen varlıkların, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilmesi veya fiziki olarak yurda getirilerek bu hesaplara yatırılması gerekecek.

- Vergi Oranları: Bildirilen varlıklar üzerinden genel olarak yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulacağının taahhüt edilmesi halinde oran, taahhüt süresine göre yüzde 0 ile yüzde 4 arasında uygulanacak.

- İnceleme Güvencesi: Bu kapsamda bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara dair hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.